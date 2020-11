Qualcomm hinter om at de vil satse på datasentre og Edge Computing

Qualcomm er verdens største produsent av systembrikker for mobiltelefoner. Nå hinter selskapet om at de vil satse på å bruke sin markedsposisjon og egenutviklede teknologi til å levere datakraft til datasentre og Edge computing.

Ved selskapets presentasjon av regnskapet for 4. kvartal (avvikende regnskapsår, red.anm.), fortalte Qualcomm-sjef Steve Mollenkopf at selskapet skal investere i «neste generasjons infrastruktur og Edge computing», og at dette er to områder der man tror på betydelige vekstmuligheter i årene som kommer.

Allerede er det én milliard enheter i markedet som bruker logiske enheter fra Qualcomm.

– Det gjør at vi kan utvide vår lederposisjon innen kunstig intelligens i mobiltelefoner til applikasjoner i vekst, som datasentre, edge-utstyr og 5G-infrastruktur, sa Mollenkopf.

Mollenkopf mener kombinasjonen nettsky, 5G og mobilt internett gir muligheter for virtuelle mobilnett som kan gjøre mer enn å spare eieren for kostnader og drift. Han viser til de asiatiske mobiloperatørene Rakuten og Jio, der infrastruktur og digitale tjenester krysser hverandre.

Mollenkopf går ikke i detalj på hva disse tjenestene skulle være, men i 2018 gikk Qualcomm bort fra satsingen på server-prosessorer, og signaliserte at selskapet heller skulle satse på edge computing 5G og skybasert kunstig intelligens.

Edge computing vil si utplassering av mindre datasentre ute i nettverket, for å sikre kortest mulig svartid mot kunden. For å oppnå den lynraske svartiden som loves med 5G, er det nødvendig at det er kort fysisk avstand mellom datakraften og mobilbrukeren.

The Register tror at uansett hva Qualcomm har i ermet, er det basert på Arm-kjerneprosessorene selskapet bruker.

Qualcomm ser lyst på fremtiden, med høy etterspørsel etter utstyr til 5G, både i håndsett og nettverk. Selskapet tror også de vil klare å navigere rundt konsekvensene av handelskrigen mellom USA og Kina, selv om de spår at de i perioder vil ha lite tilgang på enkelte komponenter.

Qualcomm omsatte for 21,7 milliarder dollar i regnskapsåret 2020, en forbedring på 2,3 milliarder dollar fra året før.