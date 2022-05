En av verdens største produsenter av landbruksmaskiner, amerikanske Agco, er rammet av et løsepengevirus som gjør at produksjonen er stanset og IT-systemene stengt ned. Det kan få stor betydning for leddene lengre ned i verdikjeden, ifølge Bleeping Computer.

– Agco undersøker fortsatt omfanget av angrepet, men det ventes at forretningsdriften vil bli påvirket negativt i flere dager – og potensielt lengre grunnet alt arbeidet med å få tjenestene tilbake i normal drift. Dette avhenger igjen av hvor raskt virksomheten er i stand til å reparere sine systemer. Selskapet vil gi oppdateringer etter hvert som situasjonen utvikler seg, skriver Agco i en pressemelding.

Løsepengevirusangrepet skjer dagen etter at Agco kunngjorde at de donerer penger til bønder i krigsrammede områder i Ukraina. Det er ikke dokumentert noen sammenheng mellom hendelsene, tross sammenfallet i tid.

Denne artikkelen er først publisert på Version 2