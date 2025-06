Rapport: Første nedgang i digital mediebruk blant unge

Rapporten «Medietrender Ung 2025» peker på at det for første gang observeres en forsiktig nedgang i digital mediebruk blant de mellom 15 og 24 år, heter det i en pressemelding fra Kantar Media.

Rapporten avdekker en generell reduksjon i bruken av de fleste medieplattformer blant unge. Sosiale medier, strømmetjenester og nettaviser opplever alle en nedgang.

Nedgangen er størst i sosiale medier, med 10 prosents reduksjon fra forrige års undersøkelse.

Snapchat er det sosiale mediet som brukes mest – for sjuende år på rad – hele 82 prosent bruker denne appen daglig. Deretter følger Instagram (66 prosent), Tiktok (59 prosent), Youtube (55 prosent) og Facebook (52 prosent).

Bruker mye tid, men har lyst å bruke mindre

Dette tyder på en økende bevissthet rundt skjermtid, selv om mange unge fortsatt finner det utfordrende å logge av. Til tross for nedgangen bruker fortsatt 87 prosent av unge sosiale medier daglig, men hele 80 prosent svarer at de gjerne skulle ha brukt mindre tid på mobilen.

Tiktok har fått en mer fremtredende rolle som nyhetskilde for unge. For første gang oppgir flere unge at sosiale medier er deres viktigste nyhetskilde, foran tradisjonelle nettaviser.

Rapporten viser også at unge har lavere tillit til redaksjonelle medier sammenlignet med eldre aldersgrupper. I aldersgruppen 15–24 år svarer 63 prosent at de har tillit til norske medier, mens tilliten ligger på 76 prosent blant dem over 25 år.

Høyresiden står sterkest

I valgåret 2025 sier 60 prosent av unge at de vil bruke sosiale medier for å følge valget, med Tiktok som den viktigste plattformen for politisk informasjon i denne aldersgruppen. Spesielt gjelder det unge mellom 15 og 19 år.

Seks av ti unge sier de er interessert i politikk. Høyresiden, spesielt Frp, står sterkt blant førstegangsvelgere. 22 prosent svarer de ville stemte på Frp hvis det var valg i morgen. Deretter følger Høyre med 15 prosent. SV får 14 prosents oppslutning og Arbeiderpartiet bare 10 prosent.

Til tross for at høyresiden er populær, svarer bare 17 prosent at de er enige i at Donald Trump er «kul».