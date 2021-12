Rapport: Google.com forbigått som verdens mest besøkte domene

Til tross for at Google har en rekke tjenester som alle benytter toppdomenet google.com når man besøker dem med nettleseren, er nettopp google.com denne høsten blitt forbigått av tiktok.com som det mest besøkte toppdomenet, i alle fall ifølge infrastrukturleverandøren Cloudflare. Nå er det ikke slik at Cloudflare vet alt om det som skjer på nettet, så det kan være betydelige feilkilder og mangler i bakgrunnstallene.

Likevel: høsten 2020 var google.com den ubeseirede lederen blant toppdomene. I perioden september til desember i fjor var google.com det mest besøkte toppdomenet hver eneste dag, foran facebook.com, microsoft.com, apple.com og netflix.com. Også alle subdomener skal være tatt med i beregningen.

Tiktok.com var først å finne på sjuende plass, bak amazon.com.

Tok fart i februar

Men allerede den 17. februar i år skal tiktok.com ha begynt å vise seg som en utfordrer å regne med. Dette var den første dagen noensinne at dette toppdomenet var det besøkte, ifølge Cloudflare.

I mars inntok tiktok.com førsteplassen fra google.com flere dager, og i de to månedene som fulgte ble det enda flere dager med topplassering. I juni og juli var det ingen topplasseringen , men fra den 10. august har tiktok.com hatt flere daglige topplasseringer enn google.com, og siden oktober har det bare vært noen få dager at google.com har greid å kjempe seg til førsteplassen.

Cloudflare tilbyr også en oversikt over hvilke domener som er mest populære i hvert enkelt land akkurat nå. Her i landet toppes listen av microsoft.com, foran apple.com og google.com. Tiktok.com kommer her først på femteplass, bak facebook.com. Ingen norske domener er med i topp 15. Kommer tilbake til en mulig forklaring på dette mot slutten av artikkelen.

Slapp til bare én gang

Bare én gang i løpet av 2021 har et annet domene enn tiktok.com og google.com greid å kjempe seg til en førsteplass. Det skjedde den 1. februar. Da rykket youtube.com opp fra den åttendeplassen det pleier å ligge på, til å bli det aller mest besøkte toppdomenet denne ene dagen.

Cloudflare har ikke vært stand til å identifisere én klar årsak til denne topplasseringen. I stedet kan det ha vært flere hendelser denne dagen, som til sammen fikk antallet besøk på Youtube til å øke. Blant annet kunngjorde Amazon-sjef Jeff Bezos sin avgang denne dagen, omtrent samtidig som at kuppet i Myanmar ble igangsatt. Cloudflare viser blant annet til en video av en fitnessinstruktør som gjør sin opptreden samtidig som at kuppet utspiller seg i bakgrunnen. Videoen det lenkes til har blitt sett nærmere 6,7 milliarder ganger. Men den ble først publisert på Youtube den 3. februar i år, så den kan umulig ha hatt noen betydning for tallene for 1. februar.

Strømme- og meldingstoppen

Cloudflare bruker også toppdomenetallene til å peke ut vinnere innen ulike kategorier av tjenester. For eksempel topper netflix.com listen over videostrømmetjenester, foran youtube.com og roku.com, mens whatsapp.com topper listen over meldingstjenester, foran wechat.com og signal.org.

Hvorfor Messenger-tjenesten til Meta (tidligere Facebook) ikke er med i listen over meldingstjenester, er noe uklart. Cloudflare skriver at tjenesten benytter facebook.com, men det er ikke den hele og fulle sannheten. Riktignok kan Messenger brukes inne i Facebook-tjenesten, men den er også tilgjengelig på messenger.com.

Enkelte toppdomener på nettet bruker av tjenester som ikke enkelt kan puttes bare én boks. For eksempel kan Instagram brukes som meldingstjeneste, men den er plassert blant de sosiale mediene, sammen med for eksempel tiktok.com.

Derimot er youtube.com med i topplistene for både sosiale medier og videostrømmetjenester.

Bak tallene

Tallene i rapporten er basert på Cloudflare Radar, innsiktstjenesten hvor Cloudflare tilbyr langt mer enn bare rangering av toppdomener. Selskapets DNS-tjeneste benyttes av enheter bak mer enn én milliard unike IP-adresser, så dataene om domenebesøk kommer i alle fall delvis derfra.

At domenerangeringene har en viss usikkerhet og en mengde potensielle feilkilder, ser man om man sammenligner med topplisten til Alexa, som nå synger på det siste verset.

Der toppes den globale listen av google.com, foran youtube.com og Alibaba-eide tmall.com. Tiktok.com er ikke engang å finne blant de 50 mest besøkte domene der.

En trolig årsak til dette er at tallene til Alexa utelukkende handler om nettsteder som brukere besøker med en nettleser. Tallene til Cloudflare inkluderer i tillegg mye annet, inkludert operativsystemers bakgrunnskommunikasjon med slik som oppdateringsservere, og selvfølgelig trafikk til og fra alle mulig apper, både på PC-er og andre enheter.

Dette kan også være med på å forklare hvorfor ingen norske toppdomener er med i Cloudflares toppliste over toppdomener som besøkes fra Norge.