En betydelig andel av voksne amerikanerne bruker sosiale medier for å få nyheter. Litt under halvparten (48 prosent) sier at de får nyheter fra sosiale medier jevnlig («ofte» eller «noen ganger»), en nedgang på 5 prosentpoeng sammenlignet med 53 prosent 2020, viser en undersøkelse fra Pew Research Center.