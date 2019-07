Rapport: Netflix mister en fjerdedel av abonnentene hvis de begynner med reklame

En fersk undersøkelse viser at Netflix trolig vil miste 23 prosent av sine abonnenter hvis de legger inn reklame i tjenesten uten å redusere abonnementsprisene. Det skriver CNBC.

Undersøkelsen er utført av Hub Entertainment Research, og funnene er basert på svarene til 1.765 amerikanske TV-seere mellom 16 og 74 år som ser på TV minst én time i uka.

Kan miste 14 millioner brukere bare i USA

23 prosent av respondentene svarte at de definitivt eller sannsynligvis ville avslutte Netflix-abonnementene hvis strømmeplattformen begynte å vise annonser med sitt nåværende prisnivå eller én dollar billigere.

Denne andelen utgjør nesten 14 millioner av Netflix’ 60 millioner abonnenter bare i USA.

Flere svarte imidlertid at de ville beholde tjenesten med annonser hvis prisen ble redusert: Bare 14 prosent svarte ville droppe tjenesten med reklame om den ble to dollar billigere. Tallet falt til 12 prosent for en prisreduksjon på tre dollar.

Kun begrenset produktplassering

Undersøkelsen kommer etter at flere medietopper under en konferanse i regi av Bransjeorganisasjonen Interactive Advertising Bureau (IAB) tidligere i år, uttalte at Netflix etterhvert kan bli nødt til å ta inn annonser for å kunne vokse.

Strømmetjenesten viser ikke reklame i dag, men innimellom vises produkter i populære serier.

Netflix sier til CNBC at de sjeldent aksepterer betalt produktplassering, men at noen produsenter betaler tredjeparter for å legge til rette for produktplasseringer, ofte på forespørsel fra serieskaperne.

Konkurrentene forventer overgang til reklame

Netflix annonserte sin siste prisøkning i januar. Selskapet har så langt valgt å ikke ta inn reklame, og i stedet justert abonnementspriser og dessuten gått flere milliarder dollar i underskudd.

Strømmetjenesten har lenge holdt fast ved at de ikke ønsker å finansiere platformen med annonser. I et intervju med Reuters i 2015 sa Netflix-sjef Reed Hastings at selskapets fokus og ekspertise er ikke-kommersiell.

Netflixs voksende liste konkurrenter, inkludert Hulu og Comcasts NBCUniversal, er i gang med å ta i bruk reklame-støttede modeller med en forventning om at Netflix til slutt også vil ta inn annonser. Hulu tilbyr for eksempel både en reklamefri abonnementsløsning og et billigere alternativ med reklame.

Netflix har foreløpig ikke kommentert resultatene av undersøkelsen.