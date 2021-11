Rapport: Ni av ti beslutningstakere mener IT-bedriften deres nedprioriterer cybersikkerhet

Rapporten er gjennomført av Sapio Research på vegne av cybersikkerhetsselskapet Trend Micro. 5.300 ansatte og beslutningstakere fra over 250 selskaper i 26 land er intervjuet i rapporten, skriver Trend Micro i en pressemelding.

83 prosent av beslutningstakerne i norske IT-selskaper føler seg presset til å bagatellisere alvorlighetsgraden av cyberrisiko overfor eget styre, ifølge rapporten.

Kun halvparten av lederne tror at toppledelsen fullt ut forstår og tar inn over seg risikoen for cyberangrep. Under halvparten svarer at risiko for cyberangrep blir behandlet som et IT-problem fremfor en forretningsrisiko.