Rapport: Techgiganter tjente hundrevis av millioner på reklame til danske barn

En rapport viser at Facebook, Instagram, Snapchat, Tiktok og Youtube omsatte for 327 millioner danske kroner i 2024 ved å vise reklamer til danske barn mellom 8 og 17 år.

Rapporten er lagd for det danske Digitaliseringsministeriet av konsulentfirmaet Copenhagen Economics. Den kombinerer statistikk om skjermtiden til danske barn og unge med statistikk om reklameinntektene til techgigantene.

Summen på 327 millioner danske kroner tilsvarer 523 millioner norske. 79 millioner danske kroner anslås å ha kommet fra å vise reklamer til barn under 13 år – som er aldersgrensen til plattformene.

Tiktok genererte 316 danske kroner i reklameinntekter per bruker i 2024, mens Youtube genererte 194 kroner. Rapporten anslår at danske barn og unge brukte 838 millioner timer på techgigantenes plattformer i 2024 – eller 53,8 dager per barn. Mer enn to timer daglig ble brukt på Tiktok.

– Jeg synes det er svært grotesk at techgigantene driver rovdrift på våre barn for å fôre en forretningsmodell som setter profitt foran trivsel. Det illustrerer jo dessverre hvorfor de sosiale mediene er så besatt av å holde barn og unge på plattformene, sier digitaliseringsminister Caroline Stage i en pressemelding.