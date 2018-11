Rapport: Verdens online-frihet fortsetter å falle

Internett blir mindre og mindre fritt, og demokratiet lider under dets inflytelse. Slik lyder konklusjonen i en ny rapport fra den amerikanske tenketanken Freedom House, som for åttende år på rad har observert et fall i den globale online-friheten.

Det skriver The Verge.

I årets rapport med overskriften «The Rise of Digital Authoritarianism» skriver tenketanken at myndigheter verden over forsøker å kontrollere brukeres data i høyere grad, mens lovgivning mot «fake news» brukes til å undertrykke meningsforskjeller.

«Det tydelige temaet i rapporten er en voksende anerkjennelse av at internett, som en gang ble sett som en teknologi som økte friheten, i stigende grad brukes til å så splittelse i demokratier for å destabilisere diktaturer», sier Mike Abramowitz, som er sjef i Freedom House.

«Propaganda og desinformasjon forgifter i stadig økende grad den digitale sfæren, mens autoritære ledere og populister bruker kampen mot fake news som påskudd for å fengsle journalister og kritikere på sosiale medier, typisk gjennom lovgivning som ulovliggjør spredning av falske opplysninger».

Av de 65 undersøkte landene i rapporten, har 17 vedtatt eller foreslått lovgivning som innskrenker online-mediers frihet, for å bekjempe «fake news» og online-manipulasjon, mens 13 har anklaget personer for å spre falske opplysninger.

Utover dette ser flere land tilsynelatende mot Kina, «den verste misbruker av online-frihet i 2018» – som ifølge tenketanken har begynt å eksportere deres system med overvåking og sensur til andre steder i verden.

Mens utviklingen gikk i positiv retning i 19 land, blant annet Gambia og Armenia, har 26 land mistet online-frihet siden juni 2017, skriver tenketanken. De største fallene ble observert i landene Egypt og Sri Lanka, etterfulgt av Kambodsja, Kenya, Nigeria, Filippinene og Venezuela.

Også i tenketankens hjemland USA, ble internett mindre fritt på grunn av avskaffelsen av reglene om nettnøytralitet tidligere i år.

Artikkelen ble først publisert på version2.dk. Version2 tilhører Teknologiens Mediehus.