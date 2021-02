Raspberry Pi-eiere forferdet over at enhetene plutselig «ringer hjem» til Microsoft

En rekke eiere av mikrodatamaskinen Raspberry Pi har i løpet av de ukene oppdaget at det i det stille har blitt lagt til et nytt programvare-forråd («repository») i operativsystemet Raspberry Pi OS (tidligere kjent som Raspbian). Dette er det offisielt støttede operativsystemet til Raspberry Pi, men ikke det eneste som er tilgjengelig for enhetene.

Det lyder kanskje ikke så veldig oppsiktsvekkende at dette har blitt gjort. I utgangspunktet er det jo bare en ny kilde til nedlasting og oppdatering av programvare som er lagt til.

Men for en god del brukere av Raspberry Pi er det ikke så enkelt, skriver blant annet Hot Hardware, som siterer mer eller mindre sinte innlegg på Reddit og i Raspberry Pi-forumet.

Tilbys av Microsoft

For det første er det Microsoft som står bak det nye forrådet. Selv om Microsoft «elsker Linux», er det fortsatt mange Linux-brukere som nok ikke har helt de samme følelsene for Microsoft.

Det nye forrådet skal gjøre det enklere bruke Microsofts Visual Studio Code-verktøy sammen med enheten. Trolig er det få som avviser at dette kan være nyttig for mange, men konsekvensen er at hver gang en bruker «apt-get»-kommandoen til å installere eller oppdatere noe, blir det også sendt en forespørsel til Microsofts servere. Dette gjelder helt uavhengig om brukerne benytter Microsofts verktøy eller ikke.

Frykten er at Microsoft skal utnytte dette til å bygge brukerprofiler og gjenkjenne dem også når de benytter andre Microsoft-eide tjenester, som Github og Bing.

Uten samtykke

Sinnet og irritasjonen er ikke primært rettet mot Microsoft, men mot Raspberry Pi Foundation, som står Raspberry Pi OS. Spesielt er brukerne kritiske til at endringen er gjort uten at brukerne har blitt gikk beskjed eller har samtykket til dette.

Det er fullt mulig å fjerne koblingen til Microsofts repositorium på den enkelte enhet. Men enkelt brukere har i stedet kunngjort at tilliten nå er brutt og at de nå vil erstatte Raspberry Pi OS med noe annet.