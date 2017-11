Razer har lansert sin første smarttelefon

Razer er godt etablert som en verdensledende produsent av gaming-relatert utstyr. Hittil har det gått mest i ting som PC-er og spillmus, men nå har Razer altså lansert sin aller første smarttelefon rettet mot underholdning.

Razer Phone er en Android-telefon rettet spesielt mot de som er over gjennomsnittet interessert i mobilspill. Spesifikasjonene avslører at de ikke har spart på kruttet.

Kraftig ytelse

Under Razer Phones sorte panser finner man systembrikken Qualcomm Snapdragon 835.

Brikken har åtte prosessorkjerner som består av fire Kryo 280 Performance 2,45 GHz-kjerner for de mest krevende oppgavene og fire Kryo 280 Efficiency 1,90 GHz – myntet mer på å holde bakgrunnsprosessene knirkefrie.

Kraftig ytelse krever som kjent sitt av batteriet, og her har Razer satt inn et 4000 mAh lithium-ionbatteri, som i hvert fall i teorien burde holde en god stund.

Spesifikasjoner for Razer Phone Operativsystem: Android. Kommer med Nougat 7.1.1.

Prosessor: Qualcomm® Snapdragon™ 835 Mobile Platform

Systemminne: 8 GB dual channel (LPDDR4, 1600 MHz)

Lagring: Internt: 64 GB UFS. Eksternt: microSD (klasse 10, maks 2 TB)

Skjerm: 5.72-tommers IGZO LCD. 1440 x 2560. 120 Hz, Wide Color Gamut (WCG). Corning Gorilla Glass 3

Kameraer: Bak: 12 MP AF f1.75 samt 12 MP AF f2.6 zoom. Dual PDAF. Dobbel tone, dobbel LED-blitz. Foran: 8 MP FF f/2.0.

Lyd: Stereo-høyttalere på forsiden. Doble forsterkere. Lydadapter med THX-sertifisert DAC.

Batteri: 4000 mAh lithium-ion battery. Qualcomm® Quick Charge™ 4+

Tilkobling: 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC.

Bånd: GSM: Quad-band GSM UMTS: B1/2/3/4/5/8. LTE:

B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/25/26/28/29/30/66. TDD LTE: B38/39/40/41. TD-SCDMA: B34/39

Størrelse: 158.5 mm x 77.7 mm x 8 mm

Vekt: 197 g

Pris: 699 USD/ 5 694 NOK (Veiledende og i skrivende stund).

Qualcomm Snapdragon 835 kan teoretisk sett nå en nedlastingshastighet på 1 Gigabit per sekund, takket være Snapdragon X16 LTE-modemet integrert i prosessoren. Dette forutsetter at mobilnettet også er forberedt på det, og det er det foreløpig ikke i Norge.

Systemminnet til Razer Phone er på 8 GB. Internt på telefonen kan du lagre 64 GB, og det er plass til et microSD-kort med en maksgrense på hele 2 TB.

Satser på lyd, skjerm og kamera

Hvis du er av dem som irriterer deg over at Ungdommen Nå Til Dags™ spiller av lyd på mobiltelefonene sine i offentlige rom, bør du grue deg til Razer Phone.

Razer satser nemlig på at folk vil la seg friste av to stereo-høyttalere på forsiden – med doble forsterkere. Doble forsterkere. Heldigvis er det lagt til rette for god hodetelefonlyd også, med A THX-sertifisert USB-C-lydadapter med 24-bit digital lydomformer.

Skjermen er en 5,72-tommers IGZO LCD-skjerm med Corning Gorilla Glass 3 og en oppløsning på 1440 x 2560, og en frekvens på 120 Hz. Skjermen har også såkalt Wide Color Gamut (WCG), som er et fargerom som kan lagre en bredere rekkevidde av fargeverdier enn sRGB og Adobe RGB.

På baksiden av telefonen finner du to forskjellige kameraer: Ett med 12 megapiksler og autofokus og en blenderåpning på 1,75. Kamera nummer to har også 12 megapiksler og autofokus, en blenderåpning på 2,6 og zoomfunksjonalitet.

Selfiene dine mener Razer at et forsidekamera med 8 MP og en blenderåpning 2.0 bør duge til.

Ikke kun for gamere?

Razer Phone er utformet med hovedsakelig gamere som målgruppe, men kan kanskje være aktuell for andre også. Foto: Pressefoto Razer

Razer legger med andre ord til rette for mobilunderholdning i form av både videoer, musikk, spill og fotografi.

Men man trenger kanskje ikke være hardbarka gamer for å anse Razer Phone som aktuell, all den tid heftig ytelse kan komme godt med i hverdagen for enhver.

Om du foretrekker å underholdes av mer tekniske ting, kan du for eksempel benytte Razer Phone-ytelsen til å bygge en robothjerne med for eksempel Cubestorm 3 for å kombinere smarttelefonens kraft med to av de kuleste tingene som finnes: LEGO og Rubiks Kube. (Se video under.)