Red Hat kjøper konteinerspesialisten CoreOS

Red Hat kunngjorde denne uken at selskapet har inngått en endelig oppkjøpsavtale med CoreOS. Avtalen har en verdi på 250 millioner dollar.

CoreOS ble etablert i 2013 og begynte med å lage et svært lett, Linux-basert operativsystem, Container Linux, samt etcd, et distribuert nøkkel/verdi-lager som brukes av flere distribuerte systemer. Selskapet står også bak mer enn hundre andre åpen kilde-prosjektet.

Kubernetes

Avgjørende for selskapet var det likevel at Google valgte å utgi Kubernetes som åpen kildekode i 2014. Kubernetes er et system for utrulling, skalering og administrasjon av konteinerbaserte applikasjoner.

– Vi satset på dette tidlig, både ved å gjøre en betydelig åpen kildekode-investering og ved å levere Tectonic, ett av de første enterpriseproduktene basert på Kubernetes. Siden da har Tectonic oppnådd betydelig fart blant noen av verden 2000 ledende selskaper, skriver Alex Polvi, en av medgründerne av CoreOS, i et blogginnlegg om oppkjøpet.

Blant kundene finner man blant Ticketmaster, Ebay og Salesforce.

Skal bidra til vekst

Også Red Hat satset tidlig på konteinere og Kubernetes. Men i en pressemelding skriver selskapet at CoreOS løsninger har utfyllende egenskaper som kombinert med blant annet Red Hat OpenShift skal kunne bidra til raskere utvikling og utbredelse av denne hybride nettskyplattformen.

Red Hat har utgitt en FAQ-side hvor selskapet blant annet forteller hvilken betydning oppkjøpet vil få for kunder og partnere. I alle fall på kort sikt vil det tilsynelatende ikke bli noen større endringer. Det åpnes dessuten for at CoreOS-teknologier som ikke er åpen kildekode i dag, kan bli det i framtiden.