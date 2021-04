Red Hat skal lage en Linux-basert utfordrer til proprietær bilprogramvare

I forbindelse med konferansen Red Hat Summit, som arrangeres virtuelt over to dager denne uken, fortalte Red Hat at selskapet har inngått samarbeid med sikkerhets- og pålitelighetsspesialisten Exida om å levere et sikkerhets- og funksjonalitetssertifisert, Linux-basert operativsystem til bilindustrien.

Det nye operativsystemet designes for kontinuerlig oppdatering gjennom hele levetiden, uten at dette skal gå på bekostning av sikkerhetssertifiseringene. Under konferansen sa Stefanie Chiras, sjef for Red Hat Enterprise Linux (RHEL), at dette er en stor utfordring i dagens systemer.

Den nye plattformen skal ifølge Chiras baseres på komponenter fra RHEL.

Mobilt datasenter

– Det skal la bilprodusentene og deres partnere kunne fokusere på å innovere kjøreopplevelsen istedenfor på det underliggende operativsystemet, sa Chiras.

– Biler blir stadig blir mer som mobile datasentre, takket være «edge computing».

Ifølge Red Hat er dagens programvare for biler basert på proprietære og begrensede komponenter som med hensikt er langsomme for å redusere risikoen mest mulig og for å minimalisere faren for feil. Red Hat lover å tilby de samme forpliktelsene når det gjelder funksjonssikkerhet, samtidig som at det tillates åpen innovasjon.

Exida skal hjelpe Red Hat med forberedelsene til ISO 26262-sertifisering. Dette er internasjonal standard for funksjonalitetssikkerhet i kjøretøy.