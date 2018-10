Regjeringen foreslår 1,7 milliarder kroner til digitalisering av det offentlige

ALNA, OSLO (digi.no): Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og arbeidsminister Anniken Hauglie tok i ettermiddag turen til Nav Alna for å presentere regjeringens forslag til satsing på offentlig digitalisering i statsbudsjettet.

Forslaget ligger på over 1,7 milliarder kroner — en økning på 1,1 milliard fra årets budsjett, ifølge Mæland.

— Historisk stort beløp

— Anniken og jeg kommer rett fra Vandrehallen på Stortinget nå, og der var det som alltid mye kjeft å få, sa Monica Mæland til de fremmøte på Nav Alna i ettermiddag.

— Men på ett område fikk vi ikke kjeft, men tvert imot veldig gode tilbakemeldinger — og det var på satsingen vi foreslår på digitalisering.

— Vi foreslår et historisk stort beløp på 1,7 milliarder kroner til IKT-satsing, til effektivisering og modernisering i det offentlige.

Arbeidsminister Anniken Hauglie var svært fornøyd med å få over 420 millioner kroner til Arbeids- og velferdsetaten. Foto: Sarah McDonald Gerhardsen

Det var ikke tilfeldig at presentasjonen fant sted hos et av Navs kontorer. IKT-moderniseringen i Arbeids- og velferdsetaten får nemlig en stor del av potten: 423,5 millioner kroner.

— Jeg er jo veldig glad, for jeg er jo på en måte vinneren her. En veldig stor del av svære IKT-satsingen tilfaller jo mitt budsjett, sa Hauglie.

— Nav sitter med mange gamle, uhensiktsmessige, og jeg vil nesten si råtne systemer, noen fra helt tilbake til 70-tallet.

— Nye systemer vil bidra til økt sikkerhet og tryggere tjenester. Det vil gjøre det enklere for brukerne, og frigjøre ressurser for de ansatte hos Nav.

Forventer ikke motstand

Mæland forteller til digi.no at hun er svært fornøyd med tallene hun kan presentere for digitaliseringssatsingen.

— Dette er det høyeste vi har fått til noensinne. Noen hadde regnet på at denne budsjettposten i fjor sto på 600 millioner, så dette er en gedigen satsing, og det er helt nødvendig, sier hun.

— Det handler om å opprettholde velferdsnivået vårt, og å skape et bedre og mer effektivt tilbud til brukerne våre, med mer sikre systemer.

Kommunal- og moderniseringsministeren forventer heller ikke de store protestene mot digitaliseringsbudsjettet når det skal vedtas i Stortinget.

— Alle ønsker å ta i bruk ny teknologi, fordi vi vet at det vil frigjøre. Så jeg håper at uansett hvem som vedtar et budsjett, vil man beholde disse pengene i offentlig sektor, for det trenger vi.

Mest til Helse Midt-Norge

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland var stolt over tallene hun kunne presentere for regjeringens forslag til digitalisering av det offentlige. Foto: Sarah McDonald Gerhardsen

Den største delen av digitaliseringspotten ser ut til å gå til finansiering av Helseplattformen i Midt-Norge. Her foreslås 575 millioner kroner til å utvikle nytt system for pasientadministrasjon og pasientjournal.

En del av kaka vil regjeringen gi til styrking av IKT-sikkerhet. 148,2 millioner kroner foreslås til nye, sikrede datasentre i justissektoren, og 25 millioner til PSTs arbeid mot kybertrusler.

Også medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter, som ble etablert i 2016, skal videreføres, med en foreslått ramme på 127,2 millioner kroner for 2019.

65 millioner kroner er foreslått til forskning på muliggjørende teknologier, og 10 millioner kroner til økt satsing på IKTPLUSS.

50 millioner kroner foreslås til systemstøtte i Tolletaten, som skal bidra til å avdekke flere ulovligheter, og minke antallet kontroller for lovlydige passerende.

49 millioner kroner er foreslått til ny gjennomføringsløsning for eksamen og prøver, som blant annet skal sikre universell utforming, mens 25,5 millioner foreslås til digitalisering i barnevernet.

