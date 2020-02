Regjeringen oppretter ekspertgruppe for deling av data i næringslivet

Det regjeringsoppnevnte gruppa skal være hurtigarbeidende og levere sin rapport allerede 3. april, ifølge kunngjøring fra regjeringa i dag.

Dette er ekspertgruppa Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i Sintef, Trondheim (leder)

Arve Føyen, advokat og partner i Føyen Torkildsen, Oslo

Terje Seljeseth, analysesjef i Stiftelsen Tinius, Oslo

Jan Børre Rydningen, seniorrådgiver i GCE Blue Maritim Cluster, Ålesund

Astrid Undheim, ansvarlig for teknologi og utvikling i SpareBank SMN fra 1. mars, Trondheim

John Markus Lervik, konsernsjef og medgründer i Cognite, Oslo

Erland Kjesbu, daglig leder i Landbrukets Dataflyt, Steinkjer

Jan Helge Viste, prosjektleder i CGE Node, Kristiansand

Liv Dingsør, daglig leder i Digital Norway, Oslo

Anne Torill Nordsletta, avdelingsleder for helsedata og analyse i Nasjonalt senter for e-helseforskning, Tromsø

– Mange i offentlig sektor er godt i gang med å dele og tilgjengeliggjøre data. Fremover blir det viktig med samarbeid i og med næringslivet om denne jobben, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Jo mer data som deles, desto større blir nytten for samfunnet. Også den enkelte virksomhet kan tjene på å dele sine data, mener statsråden, som forventer at dette kan bidra til å skape gode tjenester og arbeidsplasser i hele landet.

Alexandra Bech Gjørv får med seg flere kjente profiler i ekspertgruppen (se faktaboks), som består av 10 personer. De skal meisle ut konkrete anbefalinger og forslag til en kommende stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon.

Data som viktig økonomisk driver

Da startskuddet for meldinga gikk før jul, sa daværende digitaliseringsminister Nikolai Astrup at datadrevet innovasjon kan bli «en av våre viktigste drivere for økonomisk vekst».

Og i januar la regjeringa fram sin nasjonale strategi for kunstig intelligens, som har ambisjoner som må sies å forutsette økt deling av data, både i offentlig og privat sektor, noe som også gjenspeiles i en fersk NHO-rapport laget av Menon.

Menon-rapporten anslår at norsk datanæring kan doble sin verdiskaping fra 150 til 300 milliarder kroner og fra 100.000 til 200.000 arbeidsplasser i løpet av 10 år.

En vanskelig debatt

Det er forskjell på om dataene bidrar til verdiskaping her hjemme, eller om de går rett i lommen på Google

I dagens pressemelding sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup at debatten om eierskap, forvaltning og deling av data er vanskelig.

Det finnes ifølge ham mange ulike typer data, bransjer og mange viktige hensyn å ta.

– Det er forskjell på pasientjournalen vår og værdata. Og det er forskjell på om dataene bidrar til verdiskaping her hjemme, eller om de går rett i lommen på Google. Det er ikke nødvendigvis ett svar på disse problemstillingene. Derfor ønsker jeg å løfte debatten inn i en egen stortingsmelding, og jeg gleder meg til å få innspill, sier Astrup.