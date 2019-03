Regjeringen slår sammen Altinn og Difi til et nytt direktorat

Regjeringen varsler at de samler digitaliseringsinnsatsen i et nytt digitaliseringsdirektorat. Det innebærer at Altinn-organisasjonen skilles ut fra Brønnøysundregistrene og slås sammen med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Videre skal Difis avdelinger for ledelse, utredning og analyse blir overført til Direktoratet for økonomistyring, DFØ. Her blir om lag 50 ansatte overført.

– Flytting av ansvar og oppgaver vil berøre en del ansatte. Vi er opptatt av at vi skal ivareta menneskene som blir berørt av endringer, og vi skal ha gode prosesser og følge spillereglene i arbeidslivet, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding.

Fra v. digitaliseringsminister Nicolai Astrup, Cat Holten som er avdelingsdirektør for avdeling digitalisering der Altinn er organisert og Lars Peder Brekk direktør for Brønnøysundregistrene,. Foto: Brreg

Ansatte i Brønnøysundregistrene (Brreg) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) fikk beskjed under allmøte torsdag morgen. Astrup er selv til stede i Brønnøysund, mens statssekretær Paul Chaffey deltok under allmøtet hos Difi i Oslo.

Etableringen av et digitaliseringsdirektorat vil ikke innebære geografisk flytting av kontorsteder. Det nye direktoratet vil samle fellesløsningene i Difi og Altinn under en felles ledelse.

– Det er bygget opp sterke fagmiljøer både i Brønnøysund, Leikanger og i Oslo. Disse miljøene skal vi bevare og videreutvikle, og det er derfor ikke aktuelt å gjøre endringer i den geografiske kontorstrukturen, fortsetter Astrup.

De omorganiserte direktoratene skal være i drift fra 1. januar 2020.

Uttrykte bekymring

En overføring av ansvaret for Altinn til Difi har vært oppe til vurdering en stund. Direktøren i Brønnøysundregistrene, Lars Peder Brekk har i den forbindelse uttrykt bekymring.

– Altinn er ingen komponent som bare kan plugges ut og flyttes rundt. I tillegg til avansert teknologi handler det om et stort nasjonalt samarbeid som Brønnøysundregistrene har ledet mellom 51 tjenesteeiere. Selvsagt blir jeg bekymret, sa Brekk til digi.no før jul.

– Norge bør bli verdens beste

Difi-sjef Steffen Sutorius synes at regjeringen har gjort et klokt valg.

– Nå mener jeg at vi får den spydspissen på digitaliseringsområdet som regjeringen, statsråd Nikolai Astrup og hele offentlig sektor fortjener. Ved å koordinere ressursene fra Difi og Altinn og slå de sammen, så styrker vi premissgiverrollen og leverandørrollen til offentlig sektor, sier han til digi.no.

Hva det nye direktoratet som skal være i drift ved utgangen av året vil hete, er foreløpig uvisst.

– Det har vært noen spørsmål om navn under allmøtet. I dag heter det Direktoratet for forvaltning og IKT, men på et eller annet tidspunkt er det ikke unaturlig at det blir nytt navn, sier Sutorius.

– Hva med Digitaliseringsdirektoratet?

– Jeg tror det viktigste vi kan gjøre nå er å jobbe sammen for å bli verdens beste på digitalisering.

Det mener han ikke er et hårete mål.

– Offentlig sektor med den høye tilliten og gode økonomien bør ha mål om å bli verdens beste. Jeg synes ikke det er et hårete mål. En bedre samkjøring av premissgiver- og leverandørrollen er en veldig klok beslutning for å oppnå dette, avslutter Difi-sjefen.

Tapte kampen

– Først vil jeg si at vi er veldig godt fornøyd med at vi nå har fått samordnet digitaliseringsoppdraget i offentlig sektor, fått en digitaliseringsminister med et helhetlig fokus som sikrer brukerorientering på tvers av sektorer og departementsgrenser.

Det sier Brreg-direktør Lars Peder Brekk i en kommentar til digi.no torsdag, etter det ble klart at Altinn-organisasjonen skal flyttes vekk til en annen etat. Beslutningen betyr at Brønnøysundregistrenes syn ikke er blitt hørt.

- Jeg mener Brønnøysundregistrenes tette kobling til næringslivet har vært viktig for Altinns utvikling, og at synergiene vi har skapt mellom Brønnøysundregistrene og Altinn har vært så vellykket at de burde vært videreført, sier Brekk.

Direktøren lover at de nå skal bidra for at dette blir en vellykket omorganisering, og fortsette arbeidet med å jobbe for å skape konkurransefortrinn for norsk næringsliv.

– Vi er veldig godt fornøyd med at regjeringen ser Brønnøysundregistrene og Altinn som sentrale i forenklings- og digitaliseringsarbeidet, og at Altinn er en attraktiv plattform, samarbeid og organisasjon å få inn i digitaliseringsministerens portefølje, sier han.