Regjeringen vil bruke halv milliard på IT-sikkerhet

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) varsler økt satsing på IT-sikkerhet. Arkivfoto. Bilde: Cornelius Poppe, NTB scanpix

Pengene kommer i forbindelse med en ny strategi for IT-sikkerhet som blir lagt fram i slutten av januar, melder NRK.

Bevilgningen skal brukes på nye sensorer som skal plasseres i Forsvarets datanettverk, modernisering av sensorsystemene og planer om å kunne oppdage også ukjente trusler ved å koble sammen informasjon fra ulike kilder og automatisk analyse.

– IT-sikkerheten har ikke vært god nok, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NRK i kjølvannet av de to store dataangrepene som nylig har rammet offentlige etater.

Viktige datasystemer var ute av drift i hele Helse sørøst fredag for en uke siden. Samtidig ble nylig minst tre fylkesmannsembeter i fjor høst rammet av dataangrep.

Den nye nasjonale strategien for digital sikkerhet legges fram på onsdag 30. januar, og det nevnte tiltaket regnes som et at de viktigste som presenteres der, får NTB opplyst.

