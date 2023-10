– På høy tid, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til TV 2.

Gravide kvinner må i dag selv ha kontroll på papirlappen som inneholder viktig informasjon om svangerskapet.

I flere år har gravide og jordmødre etterlyst en digital løsning.

I en budsjettlekkasje til TV 2 avslører Helse- og omsorgsdepartementet at de setter av flere millioner for å utvikle et digitalt helsekort.

– Gravide skal slippe å bære rundt på en papirlapp i opp mot 40 uker, sier helseministeren.