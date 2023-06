Regjeringen vil ha egne IT-fiksere for eldre

– Digitalisering er et middel for å inkludere flere i samfunnet, ikke et mål i seg selv, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Gjelsvik lanserer nå en ny handlingsplan som skal forhindre digital utenforskap. Det melder regjeringen i en pressemelding. Handlingsplanen skal sikre at alle får tilgang til offentlige tjenester, uavhengig av alder, kjønn og bakgrunn, står det i pressemeldingen.

Blant de 32 tiltakene er en prøveordning hvor brukere som har behov for grunnleggende IT-støtte, skal få enkel hjelp med dette. Ordningen kalles for «IT-fiksere», og skal iverksettes i utvalgte kommuner.