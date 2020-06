Regjeringen vil ha lenger lagring av IP-adresser

For å styrke politiets mulighet til å forfølge digital kriminalitet vil regjeringen pålegge ekomleverandører til å lagre IP-adresser over tid.

Det kommer fram i regjeringens stortingsmelding om politiet tirsdag.

I meldingen som blant annet handler om hvordan politiet skal møte morgendagens kriminalitet, heter det at regjeringen vil legge fram et forslag om dette.

– Snart vil vi sende på høring en vifte av kriterier for når man skal kunne be om å hente ut denne typen opplysninger, sa statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– Vi vet at dette også er et personvernspørsmål for mange, men vi må veie avverging og kriminalitetshensynet mot personvern i disse sakene og finne det gode balansepunktet, sa hun videre.