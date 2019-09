Regjeringen vil ha leveringsplikt for bredbånd

– Norge har mobil- og bredbåndsnett i verdensklasse, men det er fortsatt områder i distriktene som er helt uten et tilfredsstillende tilbud, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) mener leveringsplikt for bredbånd må til for at Norge skal kunne ta ut det fulle potensialet som ligger i digitalisering og ny teknologi.

– Vi har store ambisjoner for digitalisering av offentlige tjenester, men det forutsetter at alle har tilgang på internett. I dag har vi leveringsplikt for telefontjenester. Nå foreslår regjeringen å utvide denne plikten til også å gjelde bredbånd, sier Astrup (H).

Regjeringen sender nå forslaget på høring. Her foreslås leveringsplikt for bredbånd definert som enten 10 eller 20 megabit per sekund nedstrøms og to megabit per sekund oppstrøms.

Forslaget innebærer at myndighetene kan pålegge en eller flere tilbydere leveringsplikt slik at alle husstander og bedrifter over hele landet får rett til grunnleggende bredbåndstjenester.

(©NTB)