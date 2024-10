– Vi er ledende på kryptering i Norge, og kvanteteknologi er avgjørende for sikker kommunikasjon i fremtiden, mener forsvarsminister (til høyre) Bjørn Arild Gram. Her avbildet med kontreadmiral Oliver Berdal, sjef Sjøforsvaret, under et tidligere besøk på ubåten Uvær ved Haakonsvern.