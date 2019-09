Regjeringen vil løfte norsk gaming-kultur

Regjeringen la onsdag fram sin dataspillstrategi.

– Dette har jeg gledet meg til. Mitt ønske er at alle som har en nysgjerrig og leken spiller eller spillutvikler i magen, skal ha spillerom til å utvikle seg, teste egne grenser og få utløp for sin kreativitet. Skaperkraften må fram, og den skal vi få fram med denne strategien, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V).

Det er satt opp fire hovedmål for dataspillpolitikken:

Et variert tilbud av norske dataspill av høy kvalitet

En profesjonell og mangfoldig dataspillbransje

Gjennomslagskraft for norske dataspill

En inkluderende og tilgjengelig dataspillkultur

Regjeringen vil gi bransjen gode og forutsigbare rammevilkår, slik at den kan utvikle seg mest mulig på egne premisser.

Nordmenn flest spiller

Skei Grande innleder den nye strategien, som er døpt «Spillerom», ved å påpeke at hun selv spiller dataspill for å «koble av, hente krefter og la seg underholde».

– Dataspill er kunstuttrykk. De beste spillene lar oss se verden med nye øyne, skriver statsråden som peker på at over halvparten av befolkningen spiller dataspill, og andelen er økende.

Nå skal det satses på spillmiljøer i hele landet blant annet gjennom tilskudd fra Norsk filminstitutt og regionale filmvirksomheter.

Trine Skei Grande sier at det ligger 30 millioner kroner i potten per i dag, men at hun vil jobbe for en dobling av dette i løpet av strategiperioden, som løper fra 2020 til 2022.

Hun sender også en hilsen til unggutten Emil «Nyhrox» Bergquist Pedersen, som nylig kunne heve pokalen etter å ha vunnet VM i Fortnite, bare 16 år gammel.

– Med denne strategien viser regjeringen at vi lytter til gamerne og tar dataspill på alvor. Vi må heie på gamerne slik at vi får flere som Emil. Slik at det neste Minecraft eller Fortnite kommer fra norske utviklere, uttaler statsråden.