10. mai publiserte Norkart en pressemelding om at de hadde vært utsatt for et datainnbrudd, og 3,3 millioner nordmenns navn, adresse, personnummer og eierskap til fast eiendom var på avveie. Samtidig anbefalte selskapet alle berørte å sperre seg for kredittsjekk, som et forebyggende tiltak mot ID-tyveri.