Rekordtilskudd til norske spillutviklere

Ti spill får til sammen over 15 millioner kroner i tilskudd. Aldri før har Norsk filminstitutt (NFI) gitt så mye penger til spill.

I NFIs budsjett for 2021 er det satt av totalt 45 millioner kroner til spill. I denne runden gis tilskudd til fire helt nye spill, og seks spill som har fått tilskudd tidligere.

Kjersti Mo, direktør i NFI mener at vi er inne i en veldig spennende tid for norske dataspill, som får stadig større publikum både her hjemme og internasjonalt.

– I arbeidet med strategien vår mot 2025 vil vi fokusere mer på dataspillområdet, og spill vil bli en enda viktigere del av det vi holder på med, sier Mo.

Snowcastle Games AS med spillet Earthlock 2 og Red Thread Games AS med spillet Dustborn får 4 millioner kroner hver. Spillene har også fått penger av NFI før.

Av de nye spillene kommer Krillbite Studio AS med prosjektet Ut på tur (arbeidstittel) best ut med 3,3 millioner kroner i tilskudd.