Remarkable lanserer neste generasjon skrivebrett

Etter å ha vært på markedet siden 2017 kommer den norske digitale skriveplaten Remarkable i utgave 2. Her har de fylt på med det de har lært i de siste tre årene, og det er ikke lite. Det meste av programvare og maskinvare er forbedret.

Den nye utgaven er vesentlig tynnere. Ikke det at den første var veldig tykk, med 6,7 mm, men nå har de høvlet av 2 mm til 4,7 mm. Det er i hvert fall veldig tynt, og gjør det ifølge selskapet til verdens tynneste skrivebrett. Men litt tyngre har det blitt. Det skyldes at de har brukt en sterkere aluminiumsramme for å opprettholde styrken når det er blitt så tynt. I tillegg har brettet en ny og forbedret skjerm som veier litt mer. Dagens skrivebrett veier 350 gram, mens det nye veier 405 gram.

Mere hukommelse

Versjon to har fått 1 GB med RAM. Det er dobbelt så mye som tidligere og vil nok bidra til høyere ytelse. Lagringsplassen er fremdeles på 8 GB. Sammenliknet med nettbrett er det nesten latterlig lite, men dette minnet har mye mindre å ta vare på. Det skal ikke brukes til video eller bilder, men lagre notater og e-bøker. Det er nok til 100.000 sider med notater og det er ikke mange som presterer å fylle det.

Prosessoren har også fått et løft fra 1 til 1,2 GHz og den har fått to kjerner.

Dobbelt så raskt

Mer minne og økt prosesseringskraft er en av årsakene til at forsinkelsen når man skriver er redusert fra 40 til 21 nanosekunder.

– Det er dette vi måler med høyhastighetskamera når vi sammenlikner den gamle og den nye utgaven. Men reduksjonen kommer ikke bare på grunn av minne og prosessor. Vi har skrevet ny programvare og utviklet vår egen maskinvare i tillegg. I den første generasjonen benyttet vi E-Ink sin teknologi, men i den nye utgaven så vi at vi måtte gjøre dette selv, sier kommunikasjonsdirektør i Remarkable, Henrik Faller.

Remarkable 2 har blitt to millimeter tynnere enn forgjengeren. Foto: Remarkable

Bedre skjerm

Remarkable 2 kommer med en ny og bedre skjerm som er bygget opp på en ny måte med en kompositt av flere materialer. Overflaten er mer transparent, slik at selve E-Ink-skjermen vises litt bedre.

Litt av poenget med en slik skjerm, er at den skal være matt og ha en friksjon mot pennens filtspiss som skal være lik den som man har når man skriver på papir.

Dobler batteritiden

Batteriet er på 3 Ah som før, men det er gjort mye for å redusere strømforbruket. Mens man før hadde en batterilevetid på fra tre til fire dager avhengig av bruk skal man nå få 20 dager. Det er mer enn en tredobling. Samtidig er standbytiden økt til 90 dager.

Det kan jo virke lite sammenliknet med et rent lesebrett, men det er veldig mye mer krevende å få E-Ink-teknologien til å fungere med skrift enn bare til å bla om sider i en bok.

Ladeporten er nå USB-C i stedet for micro-USB som ble brukt i den første utgaven.

Artikkelen fortsetter under tabellen.

Forskjeller: Her er Remarkables oppstilling av forskjellene mellom generasjon en og to (klikk for å vise i større format). Foto: Remarkable

Nå med viskelær

Skriveopplevelsen med den første generasjonen er akkurat som på papir. Både pennen og skjermoverflaten er designet for papirfølelse. I grensesnittet har man kunnet velge mellom en lang rekke penner, blyanter og viskelær. Ulempen er at man må tilbake til menyen i grensesnittet som vanligvis er lukket for å kunne utnytte mesteparten av overflaten til å skrive. Derfor er det et stort fremskritt at en ny penn har fått viskelær i den andre enden. Akkurat som på en litt dyrere gammeldags blyant. Det er raskere enn å bruke grensesnittet på skjermen.

Den nye pennen, som er bedre tilpasset teknologien i Remarkable 2, kommer i to utgaver. Marker, som ikke har viskelær til 490 kroner, og Marker Plus som har det til 990 kroner.

De som forhåndsbestiller skrivebrettet vil få med Marker i grunnprisen, eller de kan legge til 500 kroner og få Marker Plus i stedet. De får også med Folio til 690 kroner som er et etui til å oppbevare brettet.

Skytjeneste

Remarkable-brettet alene kan være imponerende nok, men hadde det ikke vært for skytjenesten, som følger med på kjøpet, hadde det neppe blitt en så stor suksess. Det synkroniserer alle notater, dokumenter og e-bøker fra nettbrettet til en app man kan ha på mobiler og datamaskiner. Det er kanskje den største fordelen med brettet i forhold til vanlige papirnotater. De må inn i skanneren for å oppnå noe liknende.

Voldsom vekst

At markedet har tatt godt imot det norske skrivebrettet er åpenbart. Det første året i 2017 omsatte selskapet for 178 millioner kroner, i 2018 for 218 millioner og i fjor presterte de å selge for hele 365 millioner kroner. Det har skjedd samtidig som prisen på nettbrettet har falt fra 5990 kroner til 3990 kroner. Til sammen har de solgt rundt 200.000 skrivebrett.

– Vi selger omtrent halvparten av produktene våre i USA, men også veldig mye i Storbritannia, Canada og Tyskland. Til nå har vi en eksportandel på rundt 95 prosent, sier Faller.

Antall ansatte har også vokst og nå sitter 100 ansatte på hovedkontoret i Oslo.