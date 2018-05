Reorganiserer Google Maps for utviklere og øker prisene

Mange nettsteder og mobilapper bruker integrerte kart, adresseoppslag, navigasjonsforslag og mye annet levert av Google Maps. Mange av disse har så lav bruk at de har sluppet å betale noe som helst for dette.

I går ble det klart at Google skal endre på både kravene og prisene for å bruke selskapets integrerte karttjenester. Dette trer i kraft i allerede den 11. juni og krever at eksisterende brukere både gjør endringer og tar en beslutning om de fortsatt ønsker å bruke tjenesten.

Google Maps Platform

Det er tre grunnleggende endringer som skal skje. Den ene er at dagens 18 individuelle programmeringsgrensesnitt (API-er) for Google Maps skal samles i tre produkter, Maps, Routes og Places. Felles kalles dette nå for Google Maps Platform.

Hensikten med denne endringen er først og fremst forenkling, slik at det blir enklere for brukerne finne fram i den lille jungelen av tjenester som tilbys. Endringer forutsetter ingen endringer i den eksisterende koden til brukerne, under forutsetning av at kunden bruker en gyldig API-nøkkel.

En slik nøkkel har ikke vært nødvendig for nettsteder som tok i bruk Maps JavaScript API, Maps Static API eller Street View API før 22. juni 2016. Men fra den 11. juni i år er en slik nøkkel et krav for å bruke også disse tjenestene.

Dagens prismodell

I dag tilbyr Google to ulike brukerordninger for Google Maps-tjenestene, Standard og Premium.

Standardordningen for de vanligste API-ene inkluderer 25 000 gratis daglige kartlastinger. Overskrides dette, må brukeren betale per kartlasting utover de 25 000. Ellers stenges tilgangen fram til neste dag.

Kunden har bare mulighet til å betale for opptil 100 000 daglige kartlastinger i standardordningen. Er behov høyere enn denne, må kunden velge Premium-ordningen, som innebærer lavere prisen per kartlasting og tilgang på support.

For standardordningen gjelder betingelser som ble innført i 2016. Disse er beskrevet her.

Nye priser

Men den 11. juni pensjoneres begge disse ordningene. De erstattes i stedet én ordning hvor alle kunder betaler for det de bruker. Noen av tjenestene, det vil si iframe-baserte Maps Embed API, i tillegg til Mobile Native Static Maps, Mobile Native Dynamic Maps for Android og iOS, kan brukes helt fritt.

For de andre tjenestene kommer Google til å ta betalt for hver kartlasting. Hvor mye, varierer fra tjeneste til tjeneste. En prisoversikt finnes her.

Google oppgir at det likevel vil være slik at 98 prosent av brukerne av karttjenestene vil slippe å betale. Årsaken er at alle kunder hver måned tildeles en kreditt på 200 dollar som kan brukes fritt på tvers av karttjenestene.

Dette innebærer likevel en kraftig reduksjon i antallet kartlastinger som kan utføres før taksameteret begynner å løpe. 200 dollar tilsvarer ikke mer enn drøyt 28 000 månedlige lastinger av dynamiske kart (Maps Javascript API), noe veldig mange nettsteder benytter. Prisen er satt til 7 dollar per tusen lastinger.

Med denne nye ordningen tilby Google gratis brukerstøtte til alle. Det er heller ingen maksimalgrense i bruken, slik det i dag er i standardordningen. Og for storbrukerne blir det ikke lenger noen krav om årlig minstebruk eller oppsigelsesgebyrer.

De virkelige store kunder kan også i framtiden få egne betingelser.

Google har utgitt en guide hvor det blant annet beskrives hvordan utviklere kan bygge tjenestene sine slik at kartene ikke lastes oftere enn nødvendig.

Betalingskonto

Fra og med den 11. juni innføres det enda en forutsetning for å kunne bruke Google Maps API-ene. Alle brukere må da ha opprettet en betalingskonto i Google Cloud Platform for å kunne fortsette å bruke tjenestene. Til denne må det være knyttet et betalingskort som i utgangspunktet belastes automatisk dersom når kreditten på 200 dollar har blitt brukt opp.

For å unngå negative, økonomisk overraskelser, noe som kan skje dersom veldig mange plutselig tar i bruk tjenesten din, er det mulig å etablere daglige kvoter, i tillegg til å bli varslet når en viss andel av «Google Maps-budsjettet» til tjenesten har blitt brukt opp.

Begge deler gjøres via administrasjonskonsollen i Google Cloud Platform.

Negative reaksjoner

Reaksjonene på disse nyhetene har ikke latt vente på seg, både i tilknytning til blogginnlegg hvor endringene ble presentert, og på Reddit.

Det aller fleste er negative. Spesielt reageres det på at prisene økes. Det er flere som forteller at de har investert betydelige beløp i tjenester som bygger på Google Maps-API-ene og at de nå vil få en betydelig ekstrakostnad.

Andre poengterer at det innebærer stor risiko å basere forretningsmodellen sin på at en tjeneste som er kostbare å utvikle og drifte, skal tilbys gratis i all framtid.

Flere antyder nå at de vil se seg om etter alternativer til Google Maps. Det finnes en hel rekke, inkludert Bing Maps, Here og Mapbox, samt LocationIQ og flere andre som tilbyr programmeringsgrensesnitt til kartdata fra OpenStreetMap.

Mange av alternativene har allerede betingelser som ikke er så ulike det Google nå skal innføre, så det er ikke gitt at det blir billigere å bruke disse. Et unntak er OpenLayers som kan fungere tilsynelatende kan brukes gratis med OpenStreetMap som kilde.

