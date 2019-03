Resett utsatt for hackerangrep

Til Medier24 skriver Helge Lurås at de torsdag ikke vet hvem som står bak hackerangrepet.

Nettsiden var ifølge NTB tilbake igjen klokken 1 natt til fredag «etter et godt organisert hackingangrep», hevder de på Facebook.

«De stopper oss ikke så lett!» skriver de klokken 03.48.

Tidlig fredag morgen er siden nede igjen, men før klokken ni var siden igjen oppe.

Virusangrep

Lars Akerhaug, redaksjonssjef i Resett, sier at det ser ut som det kan være snakk om et zero day-angrep, der angriperne kom inn gjennom en XSS-sårbarhet, som lot disse sprøyte inn en redirect-kode.

– Brukerne klikket seg inn på en lenke der de ble omdirigert til en side som ser ut som den holder på å installere et virus, sier Akerhaug.

Resett tok ned siden da de ble klar over det.

– Vi har jo ikke noe ønske om at vanlige brukere skal risikere å få virus på maskinene sine. Vi gjør det på nytt hvis det skjer igjen, sier Akerhaug.

Han vet ikke om det er mulig å finne ut hvem hackerne er.

– Vi må se om det er mulig. Vi aner ikke om det er tilfeldig eller om det er politisk motivert, sier Akerhaug.

Ifølge Resett hadde de 500.000 lesere i januar 2019.