Reuters: EUs justiskommissær var mål for israelskprodusert spionvare

En rekke høytstående personer i EU-kommisjonen skal ha blitt overvåket med programvaren, oppgir to kilder i EU til nyhetsbyrået.

Reuters har også mottatt dokumentasjon for opplysningene.

Minst fire andre ansatte i EU-kommisjonen ble også rammet, ifølge dokumentene.

EU-kommisjonen ble klar over overvåkingen etter at Apple sendte meldinger til tusenvis av iPhone-eiere i november der de ble fortalt at de var mål for «statsstøttede angripere». Det er første gang noensinne at Apple har sendt en felles melding til tusenvis av brukere om at de ble hacket av regjeringsstøttede aktører.

Reuters har ikke greid å fastslå hvem som brukte det israelske spionprogrammet, heller ikke om forsøkene var vellykket.

Verken Reynders, hans talsmann, EU-kommisjonen eller Apple har ønsket å kommentere saken.

Belgiske Reynders har vært EUs justiskommissær siden 2019.