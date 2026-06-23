Reuters: Massivt dataangrep mot indisk IT-gigant

Forretningshemmeligheter tilhørende Apple og Tesla påstås å være på avveie. Reuters har ikke klart å påvise ektheten av lekkasjene.

De 200.000 dokumentene ble lekket av World Leaks, en gruppe som driver med utpressing og løsepengekrav, opplyser to navngitte indiske sikkerhetseksperter til nyhetsbyrået Reuters.

Tata Electronics oppdaget en sikkerhetstrussel mot deler av systemet sitt for noen uker siden, bekrefter selskapet mandag. Trusselen ble håndtert og har ikke påvirket selskapets operasjoner, ifølge Tata.

Apple undersøker saken, ifølge en kilde som er kjent med saken. Tata har mottatt et løsepengekrav i forbindelse med saken, ifølge den samme kilden. Tata har ikke bekreftet at det foreligger et løsepengekrav.

Tata-gruppen er et av Indias største konglomerater og hadde en omsetning tilsvarende rundt 1800 milliarder norske kroner i 2024-2025. De har over en million ansatte fordelt på 31 selskaper, hvorav ett av dem er Tata Electronics. Selskapet lager blant annet databrikker og produserer deler for Apple og Tesla.

Verken Tesla eller Apple har svart på nyhetsbyrået Reuters' henvendelser om kommentar.