Richard Stallman trekker seg fra MIT og går av som leder av Free Software Foundation

Richard M. Stallman (66) trekker seg med øyeblikkelig virkning fra stillingen som gjesteforsker ved Massachusetts Institute of Technology (MIT), institutt for datavitenskap og kunstig intelligens.

Han går samtidig av som president – og trekker seg fra alle verv i Free Software Foundation, den ideelle organisasjonen han grunnla i 1985.

– Jeg sier opp stillingen min ved MIT med øyeblikkelig virkning. Det gjør jeg grunnet press mot MIT og meg etter en serie misforståelser og miskarakteriseringer, heter det i en kort kunngjøring mandag.

Free Software Foundation skrev mandag at deres grunnlegger har sagt opp som president, og at arbeidet med å finne en erstatter startet umiddelbart.

Hevder seg misforstått

Avgangen skjer etter at dømmekraften hans er blitt trukket i tvil. Blant annet med påstander om at han skal ha forsvart handlingene til den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein.

Selv avviser han slike påstander på det sterkeste. Dette skrev Stallman lørdag:

– Ingenting kunne vært lengre unna sannheten. Jeg har kalt Epstein en «serievoldtektsmann» og sagt at han fortjente fengsel. Men mange tror nå at jeg forsvarte ham, samt andre unøyaktige påstander. Jeg er virkelig såret over hva de tror at jeg har sagt.

Det krever litt bakgrunn å forstå hva som har skjedd.

Nylig kunne avisa New Yorker avsløre at MIT har tatt imot millioner av dollar fra Epstein, selv om de visste at finansmannen var dømt for seksuelt misbruk av barn helt ned 14-årsalderen.

Mens eliteuniversitetet holdt seg for nesen, og internt kalte donoren «Voldemort» (hvis navn ikke må nevnes), skal ledelsen ha tatt skritt for å skjule at pengegavene kom fra Epstein. Skandalen førte også til at MIT Media Lab-direktøren Joi Ito gikk av i forrige uke.

– Ikke overgrep

Sist fredag viste MIT-studenter sin avsky mot ledelsens hemmelighold med en demonstrasjon på campus. Innkallingen nevnte flere prominente MIT-folk som Epstein pleide kontakt med, blant annet MIT-professor og AI-pioner Marvin Minsky, som gikk bort 88 år gammel i 2016.

En av Epsteins ofre har tidligere hevdet at hun som mindreårig, 17 år gammel, ble tvunget til å ha sex med blant annet Minsky. Han er anklaget for overgrep mot jenta, står det i en parentes i innkallingen til protestmarkeringen.

Stallman reagerte mot bruken av ordet «overgrep». I stedet argumenterte han for at 17-åringen «mest sannsynlig» hadde frivillig sex med professoren.

Ha ga også uttrykk for at det er «moralsk absurd» å definere voldtekt som avhengig av «mindre detaljer» som om offeret var 18 eller 17 år gammel. Dette gjorde han på epostlisten til MIT-instituttet, hvis innhold siden er offentliggjort av nettstedet Vice.

Alt dette utløste krav fra flere om at Stallman måtte fjernes fra stillingen sin ved universitetet, skriver blant annet Engadget.

Fredag kom Daily Beast dessuten med en drepende artikkel hvor de påstår at Stallman i mer enn 15 år har skrevet dusinvis av tekster på egne hjemmesider, hvor innholdet kan tolkes som støtte til legalisering av pedofili og overgrepsbilder.

Kultstatus

Stallman har kultstatus som hovedarkitekten bak operativsystemet GNU, forfatter av kompilatoren GCC, teksteditoren Emacs og GPL-lisensen, for å nevne noe.

Som sterk motstander av proprietære systemer startet han fri programvare-bevegelsen tidlig på 1980-tallet, nettopp ved prestisjeuniversitet MIT.

– Lukket programvare er farlig og udemokratisk, tordnet han i kjent stil under et foredrag på Chateau Neuf i Oslo for 10 år siden.

Han er en av de mest markante bidragsyterne til programvare som i dag ligger til grunn for store deler av internett. I 2013 ble Richard Stallman innlemmet i Internet Hall of Fame.