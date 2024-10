Riksrevisjonen frykter Helseplattformen vil kvele sykehusøkonomien

Helseplattformen er det nye journalsystemet som er under innføring på sykehus og i kommuner i Midt-Norge. Systemet er blitt omtalt som dyrt, ineffektivt og potensielt farlig for pasientene. Nå viser det seg at systemet kan bli en kostnadsbombe for sykehusene i årene fremover, skriver Aftenposten.

Riksrevisjonens gjennomgang viser at det i 2019 ble anslått at utgiftene for Helseplattformen for alle sykehus i Midt-Norge ville være 278 millioner kroner. Nå er det beregnet at kostnadene vil stige til 800 millioner kroner i året.

– Det vi fryktet aller mest at skulle gå galt, gikk faktisk galt, var blant det riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen sa da han presenterte undersøkelsen av Helseplattformen 24. oktober.

Helseplattformen AS har rundt 500 årsverk som jobber med å innføre og forvalte systemet fra den amerikanske leverandøren Epic. På grunn av mange feil og store utfordringer er organisasjonen underbemannet og mangler nødvendig IT-kompetanse. De har derfor leid inn et betydelig antall konsulenter, skriver Riksrevisjonen.

Det anslås at helseforetakene i Midt-Norge må bruke i underkant av to milliarder kroner årlig på IT-utgifter fremover. Dette skaper stor bekymring, ifølge rapporten.

Dette kommer i tillegg til selve innføringen, som har blitt langt dyrere enn planlagt. Prosjektet var opprinnelig beregnet til å koste 3,6 milliarder kroner, men har hittil kostet minst 6,6 milliarder. Den endelige kostnaden er ukjent.