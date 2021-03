Riksrevisjonen: NVE har ikke sikret kraftforsyningen godt nok mot data-angrep

Det har ført til svakheter i gjennomføringen av sentrale oppgaver som tilsyn, veiledning og arbeidet med overvåking, varsling og beredskap ved IKT-hendelser.

Ifølge Riksrevisjonen har NVE ikke sørget for at det er nok ressurser til arbeidet med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen, at de har verktøyene som trengs for å styre og følge opp arbeidet med IKT-sikkerhet eller at de har et godt nok grunnlag for å vurdere statusen og utviklingen i IKT-sikkerhetstilstanden.

Riksrevisjonen mener også at det er svakheter ved NVEs tilsyn med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen.

De viktigste selskapene i kraftforsyningen er med i Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO), og det er rundt 170 slike KBO-enheter i kraftforsyningen. NVE har de siste seks årene kun gjennomført rundt fem IKT-sikkerhetstilsyn hvert år.

Riksrevisjonens undersøkelse viser også at NVEs tilsynsmetodikk i liten grad avdekker den faktiske tilstanden for IKT-sikkerheten i selskapene. Metodikken er tillitsbasert og avdekker om selskapene har systemer for internkontroll. Metodikken gir imidlertid lite informasjon om hvorvidt internkontrollsystemene fungerer i praksis, påpeker Riksrevisjonen.

I tillegg mener Riksrevisjonen at undersøkelsen viser svakheter ved NVEs risikovurderinger når de skal velge hvilke temaer og selskaper de skal føre tilsyn med.

Ny forskrift og kompetanseheving

Riksrevisjonen mener det er positivt at NVE i den nye kraftberedskapsforskriften, som trådte i kraft 1. januar 2019, ha skjerpet kravene til IKT-sikkerhet i kraftforsyningen. Riksrevisjonen mener imidlertid at direktoratet ikke har fulgt opp kraftselskapene med tilstrekkelig veiledning om regelverket.

Riksrevisjonen mener også at det er positivt at NVE har arbeidet med kompetanseutvikling både internt og for bransjen, men etter deres oppfatning er mangelen på kompetanse fortsatt en stor utfordring for IKT-sikkerheten i kraftforsyningen.

Riksrevisjonen kritiserer NVE for at direktoratets beredskapsorganisasjon ikke har trent nok på å håndtere IKT-angrep mot kraftforsyningen. Riksrevisjonens undersøkelse viser at NVE har lite erfaring med å håndtere slike angrep, og at direktoratet ikke har et oppdatert beredskapsplanverk eller en oppdatert plan for øvelser.

Riksrevisjonen skriver i rapporten sin at det er positivt at NVE har lagt til rette for å styrke delingen av informasjon om trusler, sårbarheter og IKT-sikkerhetshendelser mellom aktørene i kraftforsyningen. Rapporten peker imidlertid på at det er underrapportering og svakheter ved selskapenes evne til å oppdage IKT-hendelser. Dette fører til at NVE og bransjeorganisasjonen KraftCERT ikke får nok informasjon til å vurdere beredskapen ved pågående hendelser, eller oversikt over trusselbildet i sektoren slik at det kan utarbeides tiltak for å forebygge nye hendelser.

Har satt bort sikkerheten

Mange av selskapene i kraftforsyningen har helt eller delvis tjenesteutsatt driften av IKT-systemer. Dermed er kraftforsyningens IKT-sikkerhet og beredskap i stor grad avhengig av leverandørenes IKT-sikkerhet, skriver Riksrevisjonen.

NVE fører imidlertid ikke tilsyn med IKT-sikkerheten hos leverandørene, og blir ikke varslet direkte om hendelser hos disse. Informasjon om leverandørenes IKT-sikkerhet får NVE i stor grad gjennom veiledning og tilsyn med kraftselskapene.

Undersøkelsen Riksrevisjonen har gjennomført, viser at mange kraftselskaper har for lite informasjon om og oppfølging av leverandørenes arbeid med IKT-sikkerhet.

Dette svekker ifølge rapporten NVEs informasjonsgrunnlag om IKT-sikkerheten i kraftforsyningen.

Energidepartementet har ikke sikret seg nok info

Også Olje- og energidepartementet får kritikk i rapporten. Riksrevisjonen skriver at departementet ikke har etterspurt og sikret seg god nok styringsinformasjon om resultatene av NVEs arbeid med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen og om IKT-sikkerhetstilstanden.