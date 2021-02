Riksrevisjonen: Politiets evne til å oppklare IKT-kriminalitet har alvorlige svakheter

Politiets evne til å avdekke og oppklare IKT-kriminalitet har klare svakheter som samlet sett er alvorlige, skriver Riksrevisjonen i en rapport som ble lagt fram nå klokka 11.

Hovedpunktene i Riksrevisjonens konklusjon er at:

Politiet mangler kompetanse innenfor etterforskning av IKT-kriminalitet.

Tiltakene for å styrke politiets kapasitet til etterforskning av IKT-kriminalitet holder ikke tritt med utfordringene.

Svakheter ved støttesystemer fører til ineffektiv ressursbruk og manglende oppklaring av IKT-kriminalitet.

Manglende samordning mellom distrikter gir utfordringer for oppklaring av IKT-kriminalitet.

Utfordringer ved internasjonalt samarbeid bidrar til lav oppklaring av IKT-kriminalitet.

Politiet mangler oversikt over IKT-kriminalitet.

Politiet prioriterer i liten grad etterforskning og oppklaring av ren IKT-kriminalitet.

Tips og etterretning om internettrelaterte seksuelle overgrep øker og utfordrer politiets kapasitet.

Politiet mangler kapasitet til å møte utviklingen innenfor økonomisk IKT-kriminalitet.

IKT-kriminalitet har i liten grad vært prioritert av Politidirektoratet og Justis- og

beredskapsdepartementet.

Riksrevisjonen betegner svakhetene som alvorlige. Dette er den nest sterkeste av fire begreper Riksrevisjonen bruker for å karakterisere sin kritikk, og den benyttes ifølge rapporten «ved forhold som kan ha betydelige konsekvenser for samfunnet eller berørte borgere, eller der summen av feil og mangler er så stor at dette må anses som alvorlig i seg selv».

Riksrevisjonens anbefalinger

Riksrevisjonen har en rekke anbefalinger til Justis- og beredskapsdepartementet for å gjøre politiet bedre i stand til å etterforske datakriminaltet:

Tydeliggjøre rutiner og ansvar for etterforskning av datakriminalitet.

Bedre kapasiteten på etterforskning av datakriminalitet og sikring av elektroniske spor.

Styrke den nasjonale samordningen på datakrim mellom involverte politidistrikt og særorgan (Kripos og Økokrim).

Styrke kunnskapsgrunnlaget om datakriminalitet og framtidige utfordringer.

Styrke etterforskningskompetansen på området.

Samordne innkjøp og administrasjon av programvare og utstyr som brukes av enheter for digitalt politiarbeid og særorgan.

Utvikle et sentralt lagringsnett slik at det i større grad kan brukes for å analysere innsamlet bevismateriale og støtte etterforskningen.

Riksrevisjonens rapport ble lagt fram for justis- og beredskapsdepartementet 19. oktober i fjor, og justis- og beredskapsminister Monica Mæland skriver i sitt tilsvar til rapporten at hun medgir at den dokumenterer at det er flere sider ved politiets arbeid med IKT-kriminalitet som kan forbedres. Hun betegner rapporten som grundig, og skriver at Riksrevisjonens undersøkelse vil være et godt grunnlag for læring og videreutvikling innen IKT-kriminalitet.

Mæland trekker fram fire områder hun mener det er viktig å konsentrere seg om når departementet skal følge opp rapporten:

Innhenting av mer kunnskap

Utvikling av regelverk

Kompetanse

Internasjonalt samarbeid

Saken blir oppdatert.