Riksrevisjonen starter undersøkelser av Statsbyggs anskaffelser, blant annet av programvare, etter bekymring for habilitetsbrudd. Det melder DN.

Flere mediesaker om habilitetsproblematikk hos en rekke ledere og prosjektledere i Statsbygg har bidratt til beslutningen.

Statsbygg har blant annet handlet programvare fra egen prosjektdirektør for nær to millioner, tross flere varsler, viste Digi i en serie artikler tidligere i år.

Prosjektdirektøren med dobbeltrolle er Per Roger Johansen. Han er direktør for gigant-prosjektet Livsvitenskapsbygget, samtidig som han er gründer og eier i et IT-selskap som leverer programvare til prosjektet.

Ansvarlig for kontrakten i Statsbygg sa klart nei da prosjektet ville doble verdien på avtalen med selskapet prosjektdirektøren eide. Så ble han trumfet av egen sjef.

På samme tid ble det kjent at Direktør for eiendom i Statsbygg, Elin Karell, førte ikke opp Atea-aksjer verdt 1,5 millionerkroner i sin habilitetserklæring. Cathrine Mørch, direktør for digitalisering og utvikling i Statsbygg, var også gründer i selskapet Volve Technologies, interessent i en støtteordning hun som Statsbygg-ansatt hadde makt til å dele ut.

Og at Statsbygg-direktøren selv sitter i flere tunge styreverv ved siden av direktørjobben.

Sakene i mediene har vært med å overbevise Riksrevisjonen. Nå vil de se nærmere på habilitet og integritet i Statsbygg.

– Mediesakene i Dagens Næringsliv, Bygg.no og Digi.no og tips vi har mottatt, indikerer at det kan være en risiko for at disse regelverkene er brutt. Derfor har Riksrevisjonen i dag vedtatt å sette i gang en undersøkelse av hvordan Statsbygg har ivaretatt reglene for habilitet og integritet når de har inngått kontrakter, sier Schjøtt-Pedersen til DN.