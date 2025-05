Romfartøy krasjer på jorden i neste uke

Sovjetunionen skjøt opp romsonden Kosmos 482, et ubemannet romfartøy, i 1972. Fartøyet skulle ha landet på Venus, men ble i stedet fanget i bane rundt jorden etter at raketten sviktet.

Etter å ha gradvis tapt høyde i over femti år, er fartøyet nå på vei tilbake. Nøyaktig hvor de 500 kiloene med metall ventes å lande, er vanskelig å si. Man vet heller ikke hvor mye av fartøyet som vil overleve ferden gjennom i jordens atmosfære.

Kan ikke utelukke

– Det er ikke risikofritt, men vi skal ikke være altfor bekymret, sier romforsker Marco Langbroek ved Delft tekniske universitet i Nederland.

Ifølge Langbroek vil fartøyet – dersom det er intakt – sannsynligvis krasje på jorden med en hastighet på rundt 242 kilometer i timen. Han mener risikoen for at et menneske eller bygning blir truffet, er minimal.

– Men det kan ikke utelukkes helt, sier han.

Eksperter tviler på at fallskjermen i sonden vil fungere etter så mange år. Også varmeskjoldet kan være ødelagt etter så lang tid i bane rundt jorden.

Lander trolig i havet

Astrofysiker Jonathan McDowell fra Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, sier det beste vil være om varmeskjoldet svikter, noe som vil føre til at romfartøyet brenner opp under sin ferd gjennom atmosfæren.

– Men hvis varmeskjoldet holder, har vi et halvt tonn tungt metallobjekt som faller fra himmelen, sier han.

Det som eventuelt gjenstår av fartøyet, antas å krasjlande et sted mellom London og Sør-Amerikas sørlige spiss. Med tanke på hvor stor del av planeten som består av vann, er det mest sannsynlig at det lander i havet.