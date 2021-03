Runa Sandvik ansatt i Cyberforsvaret

Runa Sandvik var direktør for informasjonssikkerhet i New York Times helt til avisen bestemte seg for å fjerne stillingen i 2019. Nå er Sandvik ansatt av Cyberforsvaret, skriver Forsvarets forum.

– Bakgrunnen er ganske enkelt at sjefen hadde et ønske om å ha inn noen på rådgivningssiden, som kanskje tenker litt mer utenfor boksen enn det vi gjør og som har et litt annerledes perspektiv, sier Knut Helge Grandhagen, kommunikasjonssjefen i Cyberforsvaret til Forsvarets forum.

I første omgang er Sandvik ansatt i full stilling for en periode på seks måneder.

Sandvik sier at hun gleder seg, og at jobben er annerledes enn det hun har jobbet med hittil.

Sandvik har gjennom flere år jobbet for å sikre bedre personvern og sikkerhet i medienes kontakt med publikum. I 2016 avslørte hun og sikkerhetsrådgiver Per Thorsheim at det stod dårlig til med sikkerheten på en rekke nettsteder med https-oppsett.

Kripos' tipsportal, flere av Forsvarets interne nettløsninger og Nasjonalt ID-senter var blant nettstedene som kom dårlig ut den gangen.