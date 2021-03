Russer innrømmer Tesla-hacking: Har tatt uvanlig stor risiko

En russisk mann har erkjent straffskyld for forsøket på å bestikke en Tesla-medarbeider for å manuelt plante et løsepengevirus i selskapets systemer. Sikkerhetsforskere mener russeren har tatt uvanlig stor personlig risiko.

Russiske Egor Igorevich Kriuchkov har kjent set skyldig i forsøk på å infiltrere Teslasa elektriske batterianlegg i Nevada, med det formål å installere løsepengevirus, ifølge AP.

Kriuchkov skal ha tilbudt en Tesla-medarbeider én million i Bitcoin for å plante løsepengeviruset manuelt i Teslas systemer. Koden krypterer data i spesifikke nettverk, slik at man er avhengig av hackernes programvarenøkkel for å få tilgang til dataene.

Forsøket mislyktes, da den Tesla-ansatte valgte å informere selskapets ledelse og samarbeide med FBI.

Tror formålet var etterretning

Flere sikkerhetsforskere mener russeren har tatt en uvanlig stor personlig risiko ved å gjennomføre kontakten med den Tesla-ansatte ansikt til ansikt. Som oftest operer løsepengevirusaktører i trygg fysisk avstand fra sine egne ofre.

– Når han tar så stor personlig risiko kan det tyde på at det mislykkede angrepet på Tesla i realiteten var en etterretningsoperasjon, der formålet var å hente ut informasjon, snarere enn et utpressingsforsøk, sier sikkerhetsforsker Brett Callow i sikkerhetsselskapet Emsisoft til AP.

Det er ventet at Kriuchkov blir dømt til ti måneders fengsel. Av disse er sju allerede sonet, etter at han ble pågrepet i Los Angeles i august 2020

Denne saken ble først publisert på Version2.