Nettsidene til Arbeidstilsynet og BankID er begge ute av drift onsdag formiddag. Altinn skriver også på nettsidene sine at «de opplever ustabilitet».

Dagbladet melder samtidig at den russiske hackergruppa Killnet skriver på sin telegramkanal at de skal angripe politiet, UDI, BankID, ID-porten hos Difi, Nav og flere andre norske nettsider og nettjenester.

Meldingen med oppfordring til angrep på norske nettsider ble sendt ut i natt med et redigert bilde av Anniken Huitfeldt der med tittelen «Mrs Error». Meldingen startet med teksten: «🌤 God morgen Norge! ❗️Alle lag til kamp❗️»

Disse nettsidene blir angrepet I telegramkanalen til Killnet oppfordrer gruppen å initiere ddos angrep på ulike nettsider til disse organisasjonene: Politiet

BankID

ID-porten

Buypass

Digitaliseringsdirektoratert

NAV

Altinn

Arbeidsrilsynet

UDI

Norvegija.org (oversiktsnettside som forteller hvordan flytte til Norge på litauisk)

NSM kjent med saken

– Vi er kjent med saken og har ikke noe å legge til nå, sier pressekontakt Herman Ringstad i Nasjonal sikkerhetsmyndighet til NTB klokka 10.15.

Kommunikasjonssjef Hege Steinsland i BankID bekrefter ovenfor TV 2 at nettsidene deres er utsatt for et angrep.

– Det er snakk om et DDoS-angrep, som pøser på med trafikk på siden, sier Steinsland til kanalen.

BankID og Arbeidstilsynet bekrefter angrep

På spørsmål om de har noen indikasjoner på hvem som kan stå bak, svarer hun:

– Vi ønsker ikke å gå ut med alt vi sitter på der, sier hun.

Også Arbeidstilsynet bekrefter overfor NRK at de er utsatt for et hackerangrep.

– Arbeidstilsynet jobber med å skjerme og avgrense angrepet, sier avdelingsdirektør Vigdis Johnsen i avdeling for IT og administrasjon ved Arbeidstilsynet til kanalen.