Russisk storbank fraråder kunder å oppdatere programvare

Russiske Sberbank anbefaler russiske innbyggere og virksomheter å droppe programvareoppdateringer inntil videre. Bildet viser en av minibankene til Sberbank i den relativt lukkede byen Zvyozdny Gorodok i Moskovskaja oblast. Navnet kan oversettes til Stjernebyen (Star City). Byen har vært et senter for militær forskning og er et treningssenter for romfart.