Russiske myndigheter kan snart gå tomme for digital lagringsplass

Det russiske departementet for digital transformasjon skal ifølge den russiske forretningsavisen Kommersant ha hatt et møte allerede den 9. mars for å diskutere et økende problem, nemlig den manglende tilgangen på nye datalagringssystemer som har rammet landet på grunn av sanksjonene.

Dette kan i løpet av temmelig kort tid skape problemer for driften av statlige informasjonssystemer.

I møtet skal representanter for selskapene Sberbank, MTS, Oxygen, Rostelecom, Atom-Data (en del av Rosatom), Croc og Yandex ha deltatt. Blant mulighetene som diskuteres, er å kjøpe opp kapasiteten til kommersielle selskaper og å ta kontroll over IT-ressursene til selskapene som har trukket seg ut av landet. Det som først ventes å måtte gi slipp på IT-ressursene sine, er underholdningstjenester.

Kostbart og neste utilgjengelig

Sanksjonene mot Russland gjør at landets muligheter til å kjøpe mer lagringsteknologi er kraftig begrenset.

Samtidig forteller russiske datasenterleverandører at også de trenger hjelp. Prisene på kinesiskproduserte lagringssystemer og servere i Russland har skutt i været etter invasjonen av Ukraina. I tillegg får ikke selskapene tatt opp lån, og enkelte utenlandske leverandører som har utstyr på lager i Russland nekter å utlevere dette på grunn av sanksjonene.

Helt konkret nevnes det at Huawei har stoppet salget av produkter i Russland, i første omgang fram til den 26. mars.

Kan ta slutt i før mai

Kommersant navngir ingen kilder i saken, men det skal blant annet dreie seg om personer i den russiske regjeringen og i IT-bransjen. En slik kilde sier at den offentlige sektoren i Russland bare har nok lagringskapasitet til å dekke behovet for den neste halvannen måneden med arbeid, altså ut april.

Noe av årsaken til det akutte behovet er at deler av offentlig sektor har brukt utenlandske skytjenester, noe de nylig har måttet forlate.

Var ikke ventet

Ifølge kildene til Kommersant har de russiske myndighetene vært helt uforberedte på denne situasjonen, noe som tyder på at de strenge sanksjonene har kommet som en overraskelse på mange. Offisielt skal departementet for digital transformasjon ha uttalt at det ennå ikke ser noen kritisk risiko for mangel på lagringsplass.

IT-konsulenten Stanislav Mirin sier til Kommersant at etterspørselen etter servere og lagringsutstyr i offentlige sektor i Russland i gjennomsnitt har vokst med mer enn 20 prosent per år. Noe av det som krever mest, er de mange overvåkningskameraene.