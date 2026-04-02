Russland skal etablere Starlink-lignende tjeneste

Det russiske selskapet Bureau 1440 kunngjorde i slutten av mars at det har gjennomført en vellykket utplassering av 16 lavbane-kommunikasjonssatellitter. Satellittene er de første i det som skal bli en globalt tilgjengelig satellittbasert kommunikasjonstjeneste.

Ifølge Bureau 1440 skal det etter hvert sendes opp flere dusin raketter med flere hundre satellitter. Kommunikasjonen mellom satellittene skal etter alt å dømme skje med laser. I mai 2024 utførte selskapet en vellykket test der det sendte mer enn 200 gigabyte data med en hastighet på 10 gigabit per sekund mellom romfartøyer som var mer enn 30 kilometer fra hverandre.

Starlink-erstatter

Ifølge en analyse gjort av Institute for Study of War (ISW), er systemet sannsynligvis et forsøk på å etablere en egen, russiskkontrollert versjon av Starlink-tjenesten til amerikanske SpaceX, som russiske styrker mistet tilgangen til i Ukraina i februar i år.

I analysen vises det til russiske militærbloggere som på ingen måte virker overbevist om at tjenesten vil kunne erstatte Starlink når den etter planen skal lanseres i 2027.

Det pekes på at Buro 1440 ikke har produksjonskapasiteten som skal til for å produsere så mange satellitter, at den første oppskytingen belforsinket med flere måneder, og at det gjenstår å se hva slags tjeneste satellittene egentlig er i stand til å tilby.