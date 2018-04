Russland sperrer tilgangen til å bruke populær meldingsapp

Muligheten for ende-til-ende-krypteringen i meldingsappen Telegram gjør det vanskelig eller umulig for myndighetene i Russland å avlytte brukernes samtaler.

Derfor har Tangasky-domstolen i Moskva besluttet å gi det russiske teletilsynet, Roskomnadzor, medhold i at tjenesten skal blokkeres inntil Telegram sørger for å at sikkerhetstjenesten FSB får tilgang til nøkler som gjør det mulig å dekryptere meldingene. Dette skriver det russiske nyhetsbyrået Tass.

Kan ikke etterkommes

«Problemet» med dette kravet er at ende-til-ende-kryptering innebærer at ingen andre enn mottakerklienten har nøkkelen som skal til for å dekryptere meldingene, heller ikke den som tilbyr tjenesten. Det er nettopp dette som er hovedhensikten med teknologien.

Skal Telegram kunne etterkomme kravet, må deltjenesten hvor ende-til-ende-kryptering benyttes, legges ned.

Brukes av terrorister

Noe av bakgrunnen for kravene fra russiske myndigheter skal være at medlemmer av internasjonale terroristorganisasjoner som opererer i Russland, aktivt bruker meldingstjenesten til Telegram.

Blant annet skal tjenesten ha blitt brukt av en selvmordsbomber som sprengte seg selv på t-banen i St. Petersburg for omtrent et år siden. 15 mennesker ble drept.

Telegram, som er grunnlagt av de russiske brødrene Nikolai og Pavel Durov, har siden etableringen i 2013 hatt hovedkontor i flere ulike land. Nå holder selskapet primært til i Dubai.

Rettssaken som nå er avsluttet, er bare den siste av flere runder i det russiske rettssystemet, hvor Telegram uten særlig suksess har forsøkt å bekjempe kravene fra FSB.

