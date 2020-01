Rykter om nye samtaler om fusjon mellom Telenor og Axiata

Forhandlingene om en fusjon med den malaysisk-dominerte asiatiske mobiloperatøren Axiata strandet sjette september i fjor. Begge partene uttrykte den gang at de ikke utelukket en mulig transaksjon i fremtiden, og at de fortsatt mente det var «et sterkt strategisk rasjonale for diskusjonene», for å sitere børsmeldingen den gang.

Det Bloomberg viderebringer nå, er ikke bekreftet av partene, men er verken uventet eller usannsynlig. Fire måneder etter at de to teleoperatørene avsluttet samtalene skal Telenor være i samtaler med Khazanah Nasional Bhd, et malaysisk statsfond som er største eier i Axiata, med 37 prosent.

Minoritetspost?

Ifølge Bloombergs kilder undersøker Telenor og fondet flere ulike scenarioer, inkludert at Telenor kjøper deler av fondets aksjer i Axiata.

Et deleierskap kan berede grunnen for å fusjonere mobilmastselskapene de to selskapene har i Asia, men også andre samarbeidsmuligheter.

Prisen på Axiata-aksjer økte med 9,2 prosent i Kuala Lumpur etter at nyheten ble kjent, mens Telenor-prisen økte med 3,2 prosent i Oslo torsdag.

Sist selskapene drøftet fusjon av de asiatiske virksomhetene, ble det opplyst at det sammenslåtte selskapet ville ha 300 millioner kunder og en omsetning på rundt 13 milliarder dollar.