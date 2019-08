Saksøkes av Apple etter å ha laget virtuell iPhone

Apple har saksøkt Corellium, et selskap som lager programvare for å kjøre iOS i virtuelle maskiner, skriver Macrumors.com. Selskapet selv påstår at produktet de tilbyr er den første og eneste plattformen som gjør det mulig med virtualisering av både iOS, Android og Linux på ARM.

Corellium markedsfører produktet som et produkt som kan brukes til blant annet å finne sikkerhetshull i iOS, og i forbindelse med Black Hat-konferansen nylig uttalte selskapet at de kjører «ekte iOS – med ekte bugs som har ekte sårbarheter».

Dette tar Apple som en innrømmelse av at selskapet har stjålet kildekode og annet som Apple har opphavsretten til.

Corellium-programvaren kan kjøre virtuelle utgaver av en rekke ulike iOS-enheter, man kan velge OS-versjon og også lage kopier av de virtuelle enhetene. Foto: Corellium

I søksmålet skriver Apple at hele forretningsidéen til Corellium er basert på å tjene penger på å ulovlig replikere programvaren som kjører på Apples iPhone, iPad og andre Apple-enheter. Corellium har gjort dette uten lisens eller tillatelse fra Apple, påpeker Apple.

«Corellium selv er raskt ute med å kopiere nye versjoner av iOS så snart de er lansert», skriver Apple i sitt søksmål. Som eksempel nevner de at Corellium bare dager etter annonsering av de nyeste iPhone-modellene (XR, XS og XS Max) i september la ut informasjon på Twitter om at de nå hadde fått støtte for også de nyeste versjonene av iOS.

1 million dollar for lokal installasjon

Produktet fra Corellium kan enten kjøres via en nettleser, eller selskapet kan levere en privat (lokal) installasjon til en pris på 1 million dollar. Brukerne kan velge mellom ulike virtuelle iOS-enheter, man kan kjøre både nye og gamle versjoner av iOS – og også lage kopier av enhetene.

Den skyhøye prisen for produktet kan ha sammenheng med at Apple tilbyr opptil 1 million dollar i belønning til personer som finner og rapporterer inn sårbarheter i selskapets programvare (et såkalt «bug bounty»-program). I søksmålet hevder Apple at selv om Corellium sier de tilbyr et verktøy til de som ønsker å finne sårbarheter i Apples programvare, så er Corelliums egentlige mål å profitere på selskapets brudd opphavsretten.

Det kan også være penger å tjene på å selge informasjon om nye sårbarheter til andre enn Apple. Corellium oppfordrer brukerne til å selge sårbarhetene de finner på det åpne markedet til de som byr mest penger, hevder Apple.

Apples mål med søksmålet skal ikke være å hindre legitim forskning på sikkerhet på selskapets produkter, men å få slutt på det de mener er brudd på opphavsretten. Apple har annonsert at de vil tilby tilpassede utgaver av iPhone til legitime sikkerhetsforskere, og sier de støtter sikkerhetsforskere som ønsker å jobbe med selskapets plattformer – og at de krediterer de som finner sårbarheter.