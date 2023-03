Salesforce er den hittil siste IT-leverandøren som tar i bruk GPT-modellen (Generative Pre-trained Transformer) til OpenAI for å tilby ny funksjonalitet i selskapets egne CRM-produkter (Customer Relationship Management).

Salesforce har kalt selskapet videreutviklede variant for Einstein GPT. Den kombinerer selskapets egne AI-modeller med generative AI-teknologier fra et økosystem av partnere, kombinert med sanntidsdata fra Salesforce Data Cloud. Det skal også være mulig for kunder å knytte den sammen med deres egne AI-modeller.

Einstein GPT blir nå en integrert del av enhver Salesforce-sky, uavhengig av om de er rettet mot salg, markedsføring, tjenester eller utviklere. Teknologien gjøres tilgjengelig i Salesforces Slack-apper.

Einstein GPT skal kunne generere persontilpassede e-poster som selgere kan sende til kunder, hjelpe supportmedarbeidere med å svare på spørsmål fra kunder, lage mer effektivt og rettet markedsføringsinnhold, samt auto-generere kode for utviklere i språk som Apex.

Einstein GPT kan blant annet hjelpe brukerne med å få en rask oversikt over enkeltkunder. Animasjon: Salesforce

– Verden opplever ett av de største teknologiskiftene med fremveksten av sanntidsteknologier og generativ AI, sier Marc Benioff, toppsjef i Salesforce, i en pressemelding.

– Dette kommer på et sentralt øyeblikk mens alle bedrifter er opptatt av å knytte seg til kundene sine på mer intelligente, automatiserte og persontilpassede måter. Einstein GPT, i kombinasjon med vår Data Cloud og integrert med alle våre skyer, i tillegg til Tableau, Mulesoft og Slack, er nok en måte vi åpner døren til AI-framtiden på for alle våre kunder, og vi vil være integrert med OpenAI ved lanseringen, legger Benioff til.