Salget av forbrukerelektronikk i koronaåret ble ikke som andre år

NetOnNets plan for omsetning av forbrukerteknologi og hjemmeelektronikk i 2020 gikk som så mye annet i vasken da pandemien skyldte inn over Norge i begynnelsen av fjoråret. Med store idrettsarrangementer som OL i Tokyo, Tour de France og fotball-EM var det duket for rekordomsetning av TV-er. Så skulle det vise seg at innelivet under en pandemi kan være like effektivt som OL, sykling og fotball for å drive omsetning. Mange modeller ble helt utsolgt.

2020 ble TV-året likevel

Så ble det TV-år likevel: PÅ tross av avlyste idrettsarrangementer som tradisjonelt får fart på TV-salget fikset pandemien samme resultat Foto: NetOnNet

– Jeg var overrasket over hvor stort TV-markedet var i 2019. Men enda mer overrasket ble jeg over hvordan salget utviklet seg utover i 2020. Vi doblet faktisk omsetningen fra et allerede bra år i 2019. Det hadde jeg aldri drømt om. Folk bestemte at nå var det på tide å oppgradere hjemmeunderholdningen. Både i oppløsning og i tommer. Det kom også en bølge av etterspørsel etter andre produktgrupper som reflekterte at folk skulle oppholde seg innendørs og ikke gå på jobb og på skolen. Det oppsto mangelsituasjoner i perioder, sier retailsjef i NetOnNet, Peter Andersson.

Ble ikke som han trodde: 2020 utviklet seg i en helt annen retning enn retailsjef i NetOnNet, Peter Andersson trodde. Foto: NetOnNet

Hjemmejobb

Ved starten av 2020 var det ikke mange som så for seg at hjemmekontoret ville bli så viktig. Det ble det for alvor i mars, og for mange kom det som julekvelden på kjerringa. Det gjorde det også for de som solgte elektronikken hjemmekontoristene trengte. Salget av webkameraer femdoblet seg og i perioder var de vanskelig å skaffe. Eksterne skjermer doblet omsetningen og PC-stoler og annet beregnet på hjemmekontor og inneliv som tastaturer, mus og nye PC-er solgte som varmt hvetebrød.

Gamingåret

Andersson mener gaming har vært viktig for mange under pandemien. Mange barn og ungdommer har spilt og snakket sammen over nettet og fått litt sosial kontakt på den måten, selv om det ikke kan erstatte fysisk lek og kontakt.

– Da skolene stengte måtte foreldrene sørge for at barna holdt motet oppe og mange fikk det gamingutstyret de hadde ønsket seg, sier han.

Skrikende mangel på konsoller

Gaming og hjemmekontor: Ikke alle fikk den spillkonsollen de ville ha men spilling ble det likevel for ikek snakke om utstyr til hjemmekontoret. Foto: NetOnNet

Nye spillkonsoller, som Playstation 5 og Xbox Series X, har fått veldig mye omtale og interessen for å kjøpe har vært enorm. Det har gitt produsentene store problemer med å levere nok og på lang nær alle som har villet kjøpe en ny konsoll har fått tak i en. Andersson er likevel fornøyd med at de klarte å levere det de lovet. Alle som bestilte under forhåndslanseringen og på lanseringsdagen hos NetOnNet fikk sine levert til jul.

Norgesferie

Da frisørene stengte, kjøpte folk hårklippemaskiner og andre gjør-det-selv hårprodukter. Det skjedde også en stor endring da det ikke ble ferie i utlandet. Da dukket det opp et nytt ord; staycation, altså "stay" og "vacation". Det utløste en bølge av investeringer. Markedet ble tømt for fritidsbåter og rullende feriehjem. Da trengte de en masse nytt utstyr til norgesferien som 12-volts TV-er, powerbanker og ting til bobiler og campingvogner, sier han.

– En annen mindre teknologisk produktgruppe har vært pizza og grilling. Folk har kjøpt pizzagriller som aldri før, og alt annet som har med grilling å gjøre. Ikke minst fikk svære såkalte smokere, for langtidsgrilling, virkelig fotfeste i fjor, sier han.

Det ble så som så med utenlandsferien, men det var ingen ting å si på salget av avansert grillutstyr slik som "smokere" for langtidsgrilling. Foto: NetOnNet

Nye måter å selge å levere på

Mange butikker har utviklet nye konsepter for å levere varer til kunder når de har blitt stengt, og for de som kvier seg for å gå i butikkene.

– Vi har gjennomført Drive Thru - som betyr at vi leverer varene rett i bilen, uten at kundene trenger å gå ut. Såkalt ekspresslevering, hvor vi leverer varene hjem til folk samme dag som de bestiller, har også vært svært populært. Slik levering har også åpnet for å levere alle dager i uka. Det er kanskje ikke så rart at dette har blitt en suksess, og selv om vi håper at pandemien snart er over, er dette en leveringsmodell som er kommet for å bli. Det viser at slike eksepsjonelle situasjoner vi opplever nå kan drive innovasjon, sier Andersson.