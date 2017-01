Salget av Yahoo utsettes i flere måneder

San Francisco (NTB-AFP): Yahoo opplyser at det avtalte salget av selskapets kjernevirksomhet til internett- og mobilgiganten Verizon har blitt utsatt i flere måneder.

Det var ventet at avtalen skulle sluttføres i løpet av inneværende kvartal, men på grunn av «arbeid som kreves for å møte sluttvilkår» er den utsatt til neste kvartal, opplyser Yahoo.

Bladde opp 41 milliarder

Selskapet melder at de jobber for å avslutte transaksjonen så snart som praktisk mulig.

Internett- og mobilgiganten Verizon kjøper Yahoo for drøyt 41 milliarder kroner, noe som betyr slutten for selskapet som åpnet internett for amerikanere flest på 1990-tallet.

500 millioner kontoer hacket

Amerikanske myndigheter har innledet en etterforskning for å avdekke hvorvidt Yahoo burde ha informert investorer tidligere om to store brudd på datasikkerheten, ifølge the Wall Street Journal.

I september i fjor opplyste Yahoo 500 millioner Yahoo-brukere ble hacket i 2014. I desember informerte de om et nytt hackerangrep, dette i 2013, som hadde berørt over én milliard brukere.