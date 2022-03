Hackergruppen som nylig hacket Nvidia, har nå lekket 190 GB med data fra Samsung. Det skriver Sammobile.com. Blant data som er lekket, er kildekode Samsung har med prosessorprodusenten Qualcomm, samt kildekode og algoritmer til Galaxy-telefonene som inneholder informasjon om sikkerhetssystemer.

Samsung selv sier i en uttalelse:

– Ifølge våre analyser har angrepet fått med seg kildekode til Galaxy-enheter, men inkluderer ikke personlig informasjon om kunder eller ansatte.

De skriver videre:

– Vi venter ikke at dette får noe konsekvens for vårt virke eller våre kunder. Vi har iverksatt tiltak for å forhindre ytterligere angrep og fortsetter å betjene våre kunder uten avbrudd.

Kildekodene kan gi kunnskap om de hemmelige sidene av Samsungs enheter til konkurrenter og utviklere. Tidligere er det også blitt kjent at Samsung bremser hastigheten på S22 enhetene gjennom spill-optimaliseringstjenesten GOS, som er installert på de fleste enheter.