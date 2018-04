Samsung har gjort flipoveren digital – vi har prøvd den

Thomas Råge, IT-salgssjef i Samsung Norge. Foto: Kurt Lekanger

AKER BRYGGE (digi.no): I forbindelse med den store elektronikkmessen CES i januar lanserte Samsung et produkt som er ment å erstatte den gammeldagse flipoveren. Løsningen, som kalles Samsung Flip, består av en skjerm på høykant. Bruker­grensesnittet er laget så det skal ligne mest mulig på det papirbaserte produktet den er ment å erstatte.

Produktet har nylig kommet til Norge, og vi tok derfor turen opp til Samsungs nye kontorlokaler på Aker Brygge for å ta en nærmere kikk på den litt spesielle flipoveren.

Salgssjef for IT-produkter i HP Norge, Thomas Råge, forteller til digi.no at det har vært stor interesse for produktet.

– Vi ble tatt på sengen av interessen i markedet, og de første enhetene vi fikk inn ble blåst ut. Vi har nå en del store kunder som tester ut løsningen og denne måten å jobbe på, sier Råge.

Han tror det er enkeltheten til produktet som gjør det interessant – og det at det ligner såpass på en vanlig flipover med papir. Prisen ligger på 25.000 kroner ekskl. mva., og du får også kjøpt et stativ med hjul, slik at du lett skal kunne flytte den rundt.

Infrarødt rutenett lar deg tegne med hva som helst

Den digitale flipoveren har et veldig minimalistisk og enkelt brukergrensesnitt. Det er Samsungs Tizen-operativsystem som ligger i bunnen, men du har ikke mulighet til å kjøre en masse forskjellige apper. I stedet er det fokus på det en papirbasert flipover brukes til – det vil si at du kun har et hvitt «ark» foran deg som du kan tegne på (du kan endre til svart, om du foretrekker at Flip skal ligne på en gammeldags tavle med kritt).

Skjermen er laget slik at den automatisk våkner opp fra hvilemodus når du tar pennen ut av holderen på siden. Det er også en nærhetssensor som gjør at skjermen kan våkne opp når en bruker beveger seg foran den.

Foto: Samsung

Du kan bruke enten den medfølgende pennen eller en finger for å tegne på skjermen. I stedet for en berøringsfølsom skjerm av den «kapasitive» typen som er i mobiltelefoner, benyttes en ramme som lager et infrarødt rutenett foran skjermen. Det gjør at du ikke trenger kostbare «aktive» penner for å tegne på skjermen. Pennen som følger med er faktisk laget i tre, og har én tykk og én tynn ende. Sensorene i skjermen registrerer tykkelsen på objektet som berører skjermen, slik at du kan ha ulike farger avhengig av om du bruker den tykke eller tynne enden av pennen – eller om du bruker fingeren. Holder du pennen (eller fingeren) inntil skjermen et lite øyeblikk, får du mulighet til å endre farge.

Vi prøvde skjermen, og den virket veldig kjapp og responsiv. Trepennen gjør også at du får litt følelsen av å skrive med blyant eller tusj på papir. For å viske ut noe, bruker du håndflaten eller håndbaken.

Oppløsningen på den 55 tommer store skjermen er 3840 x 2160 punkter, altså tilsvarende 4K/UHD. Lysstyrken er oppgitt til 300 nits, med et kontrastforhold på 4700:1 og innsynsvinkel på 178 grader.

Kan kobles til mobilen eller PC-en

På baksiden av skjermen er det en HDMI-tilkobling, og det er også en liten hylle som du kan plassere en PC, en Apple TV eller andre enheter på. Dermed kan du også bruke Flip som en vanlig møteromsskjerm for Powerpoint-presentasjoner eller annet.

Skjermen har innebygget wifi, og du kan koble en mobiltelefon trådløst til skjermen og speile bildet fra telefonen på skjermen. Det er også NFC for å pare skjermen med mobilen. Dette kan være kjekt for eksempel hvis du skal vise frem en video, en nettside eller en presentasjon. Bildet fra mobilen kan ligge oppå «flipover-arket», med notater rundt – og du kan også ta en skjermdump av bildet som vises og la dette bli en del av flipover-notatene dine (som du eventuelt kan tegne og forklare på).

Når du trenger mer plass til å skrive på, kan du bare rulle oppover – i motsetning til med en vanlig flipover går du ikke tom for «papir».

Alle notatene lagres automatisk, slik at du kan hente dem frem igjen senere. Er det konfidensielle notater kan du velge å låse dem med passord. Du kan også sende notatene på epost, lagre til en USB-pinne, eller eventuelt lagre dem til en delt nettverksdisk. Notatene kan lagres som PDF i tillegg til et proprietært format som gjør det mulig å ta med presentasjonen til en annen Samsung Flip-enhet og vise den der.

Vi har ikke sett noen lignende produkter fra noen av Samsungs konkurrenter. Det mest nærliggende er kanskje smarte tavler av den typen som gjerne brukes i undervisningen og på møterom. Microsoft har sin Surface Hub, og Nec en løsning som heter Infinityboard, men disse er mye større og koster også vesentlig mer.

Det vi likte med Samsung Flip er at man har strippet vekk all unødvendig funksjonalitet, og i stedet fokuserer på det som en papirbasert flipover er god på – og gjort den digital.

Det er for øvrig det svenske selskapet Flatfrog som har levert berøringsteknologien i skjermen til Samsung Flip. Dette er de samme som har levert til norskutviklede Nec Infinityboard, som du kan lese mer om her (Ekstra).